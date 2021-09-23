Какие школы и садики в Одессе уйдут на карантин, а какие продолжат работать

По состоянию на 22 сентября в городе осталось 21 учебное учреждение, где не соблюдается норма «желтой» зоны и 80% персонала не привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19.

Об том сообщила директор Департамента науки и образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

При этом в Одессе продолжается процесс вакцинирования педагогов от COVID-19. Но с 27 сентября школы, где нет достаточного количества провакцинированных, перейдут на дистанционную форму обучения.

Переход на «дистанционку» не коснется начальных школ и детских садов. Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм.

Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Условие о наличии 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений общего среднего образования.

Напоминаем, что с сегодняшнего дня, 23 сентября, Украина переходит в «желтую» зону адаптивного карантина.

Все вузы Одесской области уходят на дистанционную форму обучения, поскольку ни в одном учебном заведении нет 80% привитых от COVID-19 преподавателей.

А вот одесские школы не уйдут на «дистанционку» в ближайшие 2 дня

Также обращаем внимание, что Министерство здравоохранения хочет утвердить перечень сфер, коллективы в которых которых подлежат обязательным прививкам от коронавируса.