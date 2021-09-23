Где в Одессе появятся безопасные пешеходные переходы

Всего в городе в ближайшее время появится десяток нерегулируемых переходов, призванных обезопасить пешеходов.
Об этом у себя в facebook сообщил руководитель Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артема Сидоренко.
Из десяти переходов пять приподнимут над проезжей частью, еще на пяти оборудуют островки безопасности.
Обновленные безопасные пешеходные переходы появятся на таких улицах:
- два островка на проспекте Шевченко (в районе Дворца спорта и возле Хозяйственного суда);
- два островка на улице Ивана и Юрия Лип;
- один островок на Богдана Хмельницкого, 92;
- приподнятый переход на Варенской, 12;
- приподнятый переход на Житомирской, 2;
- приподнятый переход на Хуторской (в районе 125-й школы);
- два приподнятых перехода на проспекте Гагарина, 6 (возле Ланжероновского лицея).
Ранее установить устройства, ограничивающие скорость автомобилей на проспекте Шевченко, распорядился мэр Одессы Геннадий Труханов, после того как автомобиль сбил там на огромной скорости школьника.
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Фото из facebook Артема Сидоренко