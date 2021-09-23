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Где в Одессе появятся безопасные пешеходные переходы

Где в Одессе появятся безопасные пешеходные переходы

Всего в городе в ближайшее время появится десяток нерегулируемых переходов, призванных обезопасить пешеходов.

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Об этом у себя в facebook сообщил руководитель Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артема Сидоренко.

Из десяти переходов пять приподнимут над проезжей частью, еще на пяти оборудуют островки безопасности.

Обновленные безопасные пешеходные переходы появятся на таких улицах:

  •  два островка на проспекте Шевченко (в районе Дворца спорта и возле Хозяйственного суда);
  •  два островка на улице Ивана и Юрия Лип;
  •  один островок на Богдана Хмельницкого, 92;
  •  приподнятый переход на Варенской, 12;
  •  приподнятый переход на Житомирской, 2;
  •  приподнятый переход на Хуторской (в районе 125-й школы);
  •  два приподнятых перехода на проспекте Гагарина, 6 (возле Ланжероновского лицея).

На дорогах Одессы начали строить островки безопасности

Ранее установить устройства, ограничивающие скорость автомобилей на проспекте Шевченко, распорядился мэр Одессы Геннадий Труханов, после того как автомобиль сбил там на огромной скорости школьника.

Читайте также: В Одессе появился трехмерный (3D) пешеходный переход. Необычное новшество можно увидеть на перекрестке улиц Магистральной и Нескучной.

Уникальный и первый в стране пешеходный переход построили в Одессе

Фото из facebook Артема Сидоренко

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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