Новости Одессы и Одесской области

Одесситов шокировали низкие рейтинги города: так ли все плохо

Одесситов шокировали низкие рейтинги города: так ли все плохо

В Украине в сентябре опубликовали два рейтинга: конкурентно способности городов и качества жизни. В первом Одесса оказалась на последнем месте. Во втором на 14 месте из 24.

Подписаться

Рейтинг качества жизни представило издание НВ. Рейтинг конкурентоспособности городов компания Инфо Сапиенс, совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций.

И если 14 место стало неприятным уколом по самолюбию одесситов, то последнее место в рейтинге конкурентоспособности вызвало просто шок. Ведь Одесса всегда славилась как город предпринимателей и деловых людей. Является важным экономическим центром и «морскими воротами» Украины.

Рейтинг городов по качеству жизни

Здесь организаторы исследования оценивали города по таким параметрам как

  • тротуары
  • сбор мусора
  • транспортная инфраструктура, общественный транспорт
  • дороги
  • учреждения культуры
  • публичные парки и скверы
  • дворы и придомовые территории
  • деятельность полиции
  • экология, окружающая среда
  • парковки

Полный рейтинг областных центров и крупных городов Украины по качеству жизни и десятку других параметров (без учета оккупированных регионов):

  1. Винница — 3,6 (общий индекс качества 22 оцениваемых услуг, вместе взятых, где 1 означает ужасно, 2 — плохо, 3 — средне, 4 — хорошо, а 5 — отлично)
  2. Луцк — 3,3
  3. Ивано-Франковск — 3,3
  4. Чернигов — 3,3
  5. Хмельницкий — 3,3
  6. Мариуполь — 3,3
  7. Харьков — 3,2
  8. Тернополь — 3,2
  9. Черкассы — 3,1
  10. Львов — 3,1
  11. Кропивницкий — 3,1
  12. Северодонецк — 3,0
  13. Ужгород — 3,0
  14. Одесса — 3,0
  15. Житомир — 3,0
  16. Ровно — 2,9
  17. Сумы — 2,9
  18. Киев — 2,9
  19. Днепр — 2,9
  20. Запорожье — 2,9
  21. Полтава — 2,9
  22. Николаев — 2,8
  23. Черновцы — 2,8
  24. Херсон — 2,7

Если выйти из дома на улицу и оглядеться вокруг, да еще и попробовать прокатиться из одного конца города в другой, то 14 место Одессы может показаться не таким уже и заниженным. Проблем городской и транспортной инфраструктурой в городе предостаточно. Взять тот же транспорт. Если электротранспорт много раз признавали лучшим в стране, то маршрутки разваливаются на ходу.

Рейтинг конкурентоспособности

С рейтингом конкурентоспособности сложнее. Здесь оценивались условия для открытия бизнеса, доступ к публичному имуществу, прозрачность и открытость данных, соблюдение законодательства, налоги и сборы, неформальные платежи и коррупция, безопасность ведения бизнеса, лидерство городской власти, ресурсы для развития, поддержка инноваций.

Для этого опрашивали местных предпринимателей. Так что, получается, сам одесский бизнес и поставил свой город на последнее место. Понятно, что проблемы в городе есть по всем перечисленным пунктам, но проблемы эти общие для всей страны.

Поэтому, насколько объективно последнее место Одессы в рейтинге, сказать сложно.

Но вот городские власти, если верить инсайдерским источникам, таким результатом очень недовольны, и решили исправить ситуацию. Мэрия решила заказать свой инвестиционный международный мониторинг и рассчитывает, что Одесса будет там на ведущих позициях.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесса и Затока потеряли по одной позиции в рейтинге мест отдыха в Украине от Гугл

Инфографика НВ и Института экономических исследований и политических консультаций

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить