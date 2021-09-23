Одесситов шокировали низкие рейтинги города: так ли все плохо

В Украине в сентябре опубликовали два рейтинга: конкурентно способности городов и качества жизни. В первом Одесса оказалась на последнем месте. Во втором на 14 месте из 24.
Рейтинг качества жизни представило издание НВ. Рейтинг конкурентоспособности городов компания Инфо Сапиенс, совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций.
И если 14 место стало неприятным уколом по самолюбию одесситов, то последнее место в рейтинге конкурентоспособности вызвало просто шок. Ведь Одесса всегда славилась как город предпринимателей и деловых людей. Является важным экономическим центром и «морскими воротами» Украины.
Рейтинг городов по качеству жизни
Здесь организаторы исследования оценивали города по таким параметрам как
- тротуары
- сбор мусора
- транспортная инфраструктура, общественный транспорт
- дороги
- учреждения культуры
- публичные парки и скверы
- дворы и придомовые территории
- деятельность полиции
- экология, окружающая среда
- парковки
Полный рейтинг областных центров и крупных городов Украины по качеству жизни и десятку других параметров (без учета оккупированных регионов):
- Винница — 3,6 (общий индекс качества 22 оцениваемых услуг, вместе взятых, где 1 означает ужасно, 2 — плохо, 3 — средне, 4 — хорошо, а 5 — отлично)
- Луцк — 3,3
- Ивано-Франковск — 3,3
- Чернигов — 3,3
- Хмельницкий — 3,3
- Мариуполь — 3,3
- Харьков — 3,2
- Тернополь — 3,2
- Черкассы — 3,1
- Львов — 3,1
- Кропивницкий — 3,1
- Северодонецк — 3,0
- Ужгород — 3,0
- Одесса — 3,0
- Житомир — 3,0
- Ровно — 2,9
- Сумы — 2,9
- Киев — 2,9
- Днепр — 2,9
- Запорожье — 2,9
- Полтава — 2,9
- Николаев — 2,8
- Черновцы — 2,8
- Херсон — 2,7
Если выйти из дома на улицу и оглядеться вокруг, да еще и попробовать прокатиться из одного конца города в другой, то 14 место Одессы может показаться не таким уже и заниженным. Проблем городской и транспортной инфраструктурой в городе предостаточно. Взять тот же транспорт. Если электротранспорт много раз признавали лучшим в стране, то маршрутки разваливаются на ходу.
Рейтинг конкурентоспособности
С рейтингом конкурентоспособности сложнее. Здесь оценивались условия для открытия бизнеса, доступ к публичному имуществу, прозрачность и открытость данных, соблюдение законодательства, налоги и сборы, неформальные платежи и коррупция, безопасность ведения бизнеса, лидерство городской власти, ресурсы для развития, поддержка инноваций.
Для этого опрашивали местных предпринимателей. Так что, получается, сам одесский бизнес и поставил свой город на последнее место. Понятно, что проблемы в городе есть по всем перечисленным пунктам, но проблемы эти общие для всей страны.
Поэтому, насколько объективно последнее место Одессы в рейтинге, сказать сложно.
Но вот городские власти, если верить инсайдерским источникам, таким результатом очень недовольны, и решили исправить ситуацию. Мэрия решила заказать свой инвестиционный международный мониторинг и рассчитывает, что Одесса будет там на ведущих позициях.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесса и Затока потеряли по одной позиции в рейтинге мест отдыха в Украине от Гугл
Инфографика НВ и Института экономических исследований и политических консультаций