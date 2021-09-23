Одесситов шокировали низкие рейтинги города: так ли все плохо

В Украине в сентябре опубликовали два рейтинга: конкурентно способности городов и качества жизни. В первом Одесса оказалась на последнем месте. Во втором на 14 месте из 24.

Рейтинг качества жизни представило издание НВ. Рейтинг конкурентоспособности городов компания Инфо Сапиенс, совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций.

И если 14 место стало неприятным уколом по самолюбию одесситов, то последнее место в рейтинге конкурентоспособности вызвало просто шок. Ведь Одесса всегда славилась как город предпринимателей и деловых людей. Является важным экономическим центром и «морскими воротами» Украины.

Рейтинг городов по качеству жизни

Здесь организаторы исследования оценивали города по таким параметрам как

тротуары

сбор мусора

транспортная инфраструктура, общественный транспорт

дороги

учреждения культуры

публичные парки и скверы

дворы и придомовые территории

деятельность полиции

экология, окружающая среда

парковки

Полный рейтинг областных центров и крупных городов Украины по качеству жизни и десятку других параметров (без учета оккупированных регионов):

Винница — 3,6 (общий индекс качества 22 оцениваемых услуг, вместе взятых, где 1 означает ужасно, 2 — плохо, 3 — средне, 4 — хорошо, а 5 — отлично) Луцк — 3,3 Ивано-Франковск — 3,3 Чернигов — 3,3 Хмельницкий — 3,3 Мариуполь — 3,3 Харьков — 3,2 Тернополь — 3,2 Черкассы — 3,1 Львов — 3,1 Кропивницкий — 3,1 Северодонецк — 3,0 Ужгород — 3,0 Одесса — 3,0 Житомир — 3,0 Ровно — 2,9 Сумы — 2,9 Киев — 2,9 Днепр — 2,9 Запорожье — 2,9 Полтава — 2,9 Николаев — 2,8 Черновцы — 2,8 Херсон — 2,7

Если выйти из дома на улицу и оглядеться вокруг, да еще и попробовать прокатиться из одного конца города в другой, то 14 место Одессы может показаться не таким уже и заниженным. Проблем городской и транспортной инфраструктурой в городе предостаточно. Взять тот же транспорт. Если электротранспорт много раз признавали лучшим в стране, то маршрутки разваливаются на ходу.

Рейтинг конкурентоспособности

С рейтингом конкурентоспособности сложнее. Здесь оценивались условия для открытия бизнеса, доступ к публичному имуществу, прозрачность и открытость данных, соблюдение законодательства, налоги и сборы, неформальные платежи и коррупция, безопасность ведения бизнеса, лидерство городской власти, ресурсы для развития, поддержка инноваций.

Для этого опрашивали местных предпринимателей. Так что, получается, сам одесский бизнес и поставил свой город на последнее место. Понятно, что проблемы в городе есть по всем перечисленным пунктам, но проблемы эти общие для всей страны.

Поэтому, насколько объективно последнее место Одессы в рейтинге, сказать сложно.

Но вот городские власти, если верить инсайдерским источникам, таким результатом очень недовольны, и решили исправить ситуацию. Мэрия решила заказать свой инвестиционный международный мониторинг и рассчитывает, что Одесса будет там на ведущих позициях.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесса и Затока потеряли по одной позиции в рейтинге мест отдыха в Украине от Гугл

Инфографика НВ и Института экономических исследований и политических консультаций