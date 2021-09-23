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Одесские пожарные требуют закрыть 18 школ

Одесские пожарные требуют закрыть 18 школ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) подала судебные иски против 18 одесских учебных заведений с требование закрыть их из-за проблем с пожарной безопасностью.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Всего служба спасения проверила 345 учебных заведений Одессы и области, в том числе 142 детских садика.

В ГСЧС назвали самые распространенные проблемы, выявленные при проверках:

  • отсутствие пожарной сигнализации,
  • пожарного водопровода,
  • комплектования в пожарных шкафах,
  • отсутствие огнезащиты зданий
  • ненадлежащее состояние электрохозяйства.

Ранее проблему обсуждали на аппаратном совещании в мэрии. Чиновники считают, что служба спасеня предвзята в своих требованиях, и нарушения не настолько значительные, чтобы закрывать учебные заведения.

В Одессе в последние годы были два пожара, в результате кооторых погибли дети. Первый – в детском лагере “Виктория”. Трагедия произошла в сентябре 2017 года. Тогда заживо сгорели три девочки, участницы хореографического коллектива “Ассоль”.

Второй пожар произошел в Одессе на улице Троицкой, 25 в Одесском колледже экономики. Тогда погибли 16 человек, из них пятеро были студентами коллежа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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