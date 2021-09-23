Одесский НПЗ – бомба, которая может взорваться в любой момент

Одесский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) не работает с 2014 года. Но на нем остались взрыво- и пожароопасные вещества. Ситуация чревата экологической катастрофой.

Ситуацию, сложившуюся вокруг Одесского НПЗ обсуждала 22 сентября комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской облгосадминистрации.

Итогом встречи стало признание ситуации вокруг неработающего НПЗ предварительно чрезвычайной.

Основанием для этого стал аналитический доклад на комиссии эксперта на рынке производства нефтепродуктов Геннадия Гуцу.

Геннадий Гуцу заявил, что по уровню техногенной безопасности Одесский НПЗ – один из самых критических объектов региона.

Предприятие простаивает более 10 лет, при этом никаких мер по утилизации имеющихся на нем промышленных отходов принято не было и это чревато катастрофой.

На предприятии существует угроза самовозгорания остатков нефтепродуктов:

Сейчас на территории завода сконцентрировано очень много взрывоопасных и пожароопасных остатков нефтепродуктов. Особое внимание хотел бы уделить тому факту, что практически во всех заводских резервуарах, трубопроводах, технологическом оборудовании присутствует так называемое пирофорное железо. Остатки нефтепродуктов вступили в реакцию с металлом и теперь представляют собой достаточно тяжелую тягучую массу, имеющую возможность самовозгораться при определенных условиях.

– рассказал Геннадий Гуцу.

Помимо этого, на заводе в резервуарах хранятся десятки тонн водорода, взрывоопасного газа. Взрыв одной такой емкости уничтожит все вокруг в радиусе полукилометра.

Но водородом список хранящихся на заводе опасных веществ не ограничивается. Там находится около тысячи тонн чешуированной серы (побочный продукт переработки нефти). И сера тоже может самовоспламениться при определенных условиях.

Взрывоопасными являются и резервуары для сжиженного газа, также расположенные на НПЗ.

Еще опасность могут представлять штольни и катакомбы, имеющие выходы на территорию завода. По словам эксперта, в разное время туда периодически сбрасывались отходы нефтепродуктов. И что с ними потом там происходило, неизвестно.

Есть вероятность, что в местах скопления отходов под землей может возникнуть пожар. И тогда пострадает уже не только территория завода, но прилегающие территории.

Сейчас областные власти готовят обращение в Кабмин по поводу ситуации с Одесским НПЗ.

Напомним, что в этом году во время пожара на территории НПЗ сгорел гараж с 6 автомобилями: В Одессе сгорел автопарк вместе с машинами (фото)

В феврале 2016 года Приморский суд арестовал имущество предприятия и передал его компании Укртранснефтепродукт . Однако сотрудники ОНЗ не согласны с таким решением и неоднократно выходили на митинги и акции протеста с целью не допустить несанкционированного вывоза нефтепродуктов с территории завода.

Но после решения Верховного суда в 2019 году прежний владелец, кипрская компания Empson Limited, поличила возможность вернуть себе завод обратно.