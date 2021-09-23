Одесская парковка «елочкой» на Пастера: продолжение истории

В Одессе на небольшом участке улицы Пастера демонтировали дорожное покрытие на тротуаре. Начались работы по его обновлению.

Работы проходят на участке, где недавно у частной клиники появилась парковка «елочкой».

О том, что «елочная» парковка «проглотила» часть тротуара, недавно рассказывала «Одесская жизнь».

Теперь на участке Пастера вдоль парковки начались тротуарные обновления. Работает техника, выложены новые бордюры. Прежнее дорожное покрытие уже убрано.

Парковка — на том же месте. Как сообщил в Facebook депутат Одесского горсовета Петр Обухов, этот парковочный «карман елочкой» практичным не назвать: частично он занимает проезжую часть, а с другой стороны – «съел» большой кусок тротуара, на котором в будущем планировалось организовать велодорожку.

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Загадка одесского двора на Пастера (ФОТО)

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