Ключевые моменты:

На перекрестке Еврейская — Караванского джип сопровождения проехал на запрещенный сигнал светофора.

Очевидцы утверждают, что с машин сняли номерные знаки, чтобы избежать идентификации.

Детали ДТП

По версии источников, водитель джипа, в котором находился руководитель охраны Порошенко Стебловский, проигнорировал красный свет и на большой скорости врезался в автомобиль, за рулем которого была женщина. От удара транспорт потерпевшего перевернулся на крышу. Очевидцы сообщают, что после аварии Стебловский снял номерные знаки с обеих машин, возможно, чтобы избежать установления личностей и ответственности.

Ни сам Петр Порошенко, ни его представители событие до сих пор не прокомментировали.

Это не первый случай ДТП с участием автомобилей кортежа Порошенко. Ранее в Киеве машина сопровождения сбила 88-летнего пенсионера.

В настоящее время все обстоятельства аварии проверяются.