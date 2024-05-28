Одесский Зеленый театр станет «Местом силы»

Как сообщили в Зеленом театре, в новом сезоне, который получил название «Место силы», было решено сделать фокус на вопросе последствий влияния войны на психоэмоциональные состояния людей и поиск методов нивелирования или облегчения такого влияния.

Теперь с 11 часов дня 1 июня в пространстве Зеленого театра будут работать психологи и терапевты. На ближайшие дни запланированы лекции, арт-терапия и воркшоп для детей и взрослых.

Весь предстоящий сезон попасть на территорию Зеленого театра можно будет исключительно при предварительной регистрации или по билету на событие. Во время воздушной тревоги все мероприятия будут останавливаться, а посетители должны будут пройти в укрытие до окончания тревоги.

Посмотреть полное расписание событий и забронировать билеты можно здесь.

Напомним, еще до начала большой войны, в августе 2021 года, одесский меценат Егор Гребенников, возродивший Зеленый театр, выкупил строения театра, расположенные на земельном участке с правом аренды до 2052 года. Таким образом Зеленый театр спасен от застройки.