В одесском парке Шевченко открыли бомбоубежище (фоторепортаж)

Команда одесского Зеленого театра презентовала общедоступное бомбоубежище в парке Шевченко. Пока что укрытие работает в тестовом режиме.

Как сообщается на странице Зеленого театра в Facebook, воспользоваться убежищем могут все желающие. В момент объявления воздушной тревоги сотрудники театра будут в дистанционном режиме через мобильное приложение открывать убежище и включать там свет.

Сейчас здесь в наличии:

бесплатный вай-фай;

уборная;

необходимый запас воды;

два выхода (один из них – эвакуационный),

а также уютная и спокойная атмосфера.

«Нам очень важно создать место, куда будет не страшно спускаться и где можно будет комфортно переждать воздушную тревогу», – сообщают в театре.

Укрытие расположено по адресу: ул. Маразлиевская, 1а. Метка на карте здесь.

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