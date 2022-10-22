В одесском парке Шевченко открыли бомбоубежище (фоторепортаж)

Команда одесского Зеленого театра презентовала общедоступное бомбоубежище в парке Шевченко. Пока что укрытие работает в тестовом режиме.
Как сообщается на странице Зеленого театра в Facebook, воспользоваться убежищем могут все желающие. В момент объявления воздушной тревоги сотрудники театра будут в дистанционном режиме через мобильное приложение открывать убежище и включать там свет.
Сейчас здесь в наличии:
- бесплатный вай-фай;
- уборная;
- необходимый запас воды;
- два выхода (один из них – эвакуационный),
а также уютная и спокойная атмосфера.
«Нам очень важно создать место, куда будет не страшно спускаться и где можно будет комфортно переждать воздушную тревогу», – сообщают в театре.
Укрытие расположено по адресу: ул. Маразлиевская, 1а. Метка на карте здесь.
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