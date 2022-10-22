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В одесском парке Шевченко открыли бомбоубежище (фоторепортаж)

В одесском парке Шевченко открыли бомбоубежище (фоторепортаж)

Команда одесского Зеленого театра презентовала общедоступное бомбоубежище в парке Шевченко. Пока что укрытие работает в тестовом режиме.

Как сообщается на странице Зеленого театра в Facebook, воспользоваться убежищем могут все желающие. В момент объявления воздушной тревоги сотрудники театра будут в дистанционном режиме через мобильное приложение открывать убежище и включать там свет.

Убежище в парке Шевченко12
Убежище в парке Шевченко2
Убежище в парке Шевченко3
Убежище в парке Шевченко4
Убежище в парке Шевченко5
Убежище в парке Шевченко6

Сейчас здесь в наличии:

  • бесплатный вай-фай;
  • уборная;
  • необходимый запас воды;
  • два выхода (один из них – эвакуационный),

а также уютная и спокойная атмосфера.

«Нам очень важно создать место, куда будет не страшно спускаться и где можно будет комфортно переждать воздушную тревогу», – сообщают в театре.

Убежище в парке Шевченко7
Убежище в парке Шевченко8
Убежище в парке Шевченко
Убежище в парке Шевченко9
Убежище в парке Шевченко10
Убежище в парке Шевченко11

Укрытие расположено по адресу: ул. Маразлиевская, 1а. Метка на карте здесь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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