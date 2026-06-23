Кототигр, юмористическая картинка

Чтобы поднять боевой дух в разгар недели, мы заглянули в соцсети и отобрали то, что сегодня заставляет украинцев улыбаться и вдохновляться. В нашей сегодняшней подборке – всё: от проверенных лайфхаков по «безопасному» спорту до сильного народного творчества, которое доказывает, что наш козацкий род действительно ничем не сломить. Заряжайтесь позитивом вместе с нами!

Перекличка несокрушимых:

Киев: перекличка. Из соцсетей

Идеальный квест для грабителя. Внимательность – первый шаг к успеху!

Коврик и ключ под ним

Главное в маскировке – это уверенность в себе. И пусть весь мир думает, что ты просто пушистый ленивец!

Уровень маскировки

Когда залетаешь на вечеринку в пятницу… стоп, сегодня же только вторник! Но компания уже определенно «дошла до кондиции»:

Раковая вечеринка

Доктор плохого не посоветует!

Что посоветовал доктор

Идеальный план лечения зубов на это лето, согласны?

Летний план лечения зубов

Кстати, а вы знаете, где в Одессе найти мороженое местных производителей?

Таки да, правильное летнее «пломбирование» – это залог душевного спокойствия в любую жару! Главное – не ограничивать себя в объемах такой приятной медицины.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме