Чтобы поднять боевой дух в разгар недели, мы заглянули в соцсети и отобрали то, что сегодня заставляет украинцев улыбаться и вдохновляться. В нашей сегодняшней подборке – всё: от проверенных лайфхаков по «безопасному» спорту до сильного народного творчества, которое доказывает, что наш козацкий род действительно ничем не сломить. Заряжайтесь позитивом вместе с нами!

Перекличка несокрушимых:

Идеальный квест для грабителя. Внимательность – первый шаг к успеху!

Главное в маскировке – это уверенность в себе. И пусть весь мир думает, что ты просто пушистый ленивец!

Когда залетаешь на вечеринку в пятницу… стоп, сегодня же только вторник! Но компания уже определенно «дошла до кондиции»:

Доктор плохого не посоветует!

Идеальный план лечения зубов на это лето, согласны?

Кстати, а вы знаете, где в Одессе найти мороженое местных производителей?

Таки да, правильное летнее «пломбирование» – это залог душевного спокойствия в любую жару! Главное – не ограничивать себя в объемах такой приятной медицины.