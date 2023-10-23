Одесский трамвай-великан снова возит пассажиров: на каком маршруте

Об этом сообщает телеграмм-канал Odesa Mass Transit.

Сегодня, после многомесячного простоя, одесские длинномеры вышли на маршрут. Вместе с этим состоялся их дебют на недавно восстановленном трамвайном маршруте № 5.

«Одиссей MAX» – низкопольный трамвай собранный сотрудниками предприятия «Одесгорэлектротранс» на базе кузова TatraT3. Это самый длинный трамвай в Украине — 31 метр. Он состоит из трех секций и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах. В его средней части есть пандус, через который в салон может заехать человек в инвалидной коляске.

Раньше они были только на маршрутах №№ 26 и 7. С последнего их сняли из-за проблем с спуском Маринеска.

Сообщается, что на маршрут вышел пока один из четырех «Максов» для тестового измерения пассажиропотоков.

«Надеемся, что эти вагоны хорошо приживутся на новом месте работы», — сообщили Одесском гортранспорте.

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