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Одеський трамвай-велетень знову возить пасажирів: яким маршрутом

Одеський трамвай-велетень знову возить пасажирів: яким маршрутом

Після довгого простою одеські довгоміри нарешті почали возити пасажирів. Один з чотирьох трамваїв Одіссей Макс з сьогоднішнього дня ходить “п’ятим” маршрутом, поки в тестовому режимі.

Про це повідомляє телеграм-канал Odesa Mass Transit.

Сьогодні після багатомісячного простою одеські довгоміри вийшли на маршрут. Разом з цим відбувся їхній дебют на нещодавно відновленому трамвайному маршруті №5.

«Одіссей MAX» – низькопідлоговий трамвай зібраний співробітниками підприємства «Одесміськелектротранс» на базі кузова TatraT3. Це найдовший трамвай в Україні – 31 метр. Він складається з трьох секцій і здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно за 62 посадочних місць. У його середній частині є пандус, через який до салону може заїхати людина в інвалідному візку.

Раніше вони були лише на маршрутах №№ 26 та 7. З останнього їх зняли через проблеми зі спуском Маринеска.

Повідомляється, що на маршрут вийшов поки що один із чотирьох «Максів» для тестового вимірювання пасажиропотоків.

“Сподіваємося, що ці вагони добре приживуться на новому місці роботи”, – повідомили у Одеському міськтранспорті.

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