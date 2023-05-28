Изменение 7-го и 12-го трамвайных маршрутов в Одессе: причина в спуске Маринеско

Недавно одесситам сообщили, что временно изменены трамвайные маршруты №12 и №7. Причиной стали геолого-разведочные работы на спуске Маринеско.

Трамвайные пути на спуске Маринеско просели и городские власти пытаются разобраться в причине.

Для этого выделили более миллиона гривен. Ответ должен стать известен после проведения комплекса геолого-разведывательных исследований. Потому временно и изменили 7-й и 12-й трамвайные маршруты.

Затем в муниципалитете будут думать, как решить проблему. Ведь по спуску Маринеско ходит магистральный трамвай №7, который связывает поселок Котовского с центром города и жилмассивом Таирова.

Из-за проседания грунта там уже не ходит трехсекционные трамваи Одиссей Макс, самые современные и вместительные, из тех, что сейчас есть в Одессе. А ведь город закупил еще тринадцать таких же больших трамваев Татра Юг как раз для этого маршрута.

Но ладно, трехсекционные трамваи, проседание грунта продолжается, и скоро там станет невозможным движение любых вагонов. Потому то и торопятся городские власти разобраться в причинах беды и начать исправлять ситуацию.

Перед этим в мэрии предположили, почва на спуске Маринеско проседает по вине строительной компании “Пространство”, которая активно застраивает окрестные территории высотками.

Если выяснится, что причина действительно в застройщике, то его привлекут к финансированию восстановительных и противооползневых работ на спуске Маринеско.

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Фото: УСИ