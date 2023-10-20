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Одесские трамваи №5 и №28 возвращаются на привычный маршрут

Одесские трамваи №5 и №28 возвращаются на привычный маршрут

В связи с окончанием реконструкции рельсов возле кинотеатра “Родина”, одесские трамваи № 5 и №28 выйдут на привычные маршруты уже в субботу, 21 октября.

Ремонт трамвайных путей на перекрестке Старопортофранковской и Пантелеймоновской в городском Управлении транспорта обещали закончить к 20 октября, но часть работ еще доделывают, сообщили в «Горэлектротрансе».

Напомним, что «пятерка» сейчас ходит между Аркадией и Алексеевской площадью. Трамвай №28 не работает вообще.

Маршруты №5,17 и 28 перестали курсировать в первой декаде сентября из-за капремонта трамвайного полотна на пересечении Пантелеймоновской и Старопортофранковской. 

В августе во время ремонта была произведена замена путей и стрелочных переводов по Старопортофранковской со стороны Новощепного Ряда. 

Затем в сентябре была временно прекращена работа трамваев №5, №28 и №17, частично замененных автобусами. Затем, в сентябре, уже смонтированы новые пути в направлении поворота с Пантелеймоновской на Старопортофранковскую в сторону Новощепного Ряда. Это дало возможность частично запустить трамваи.

Уже 29 сентября, после окончания первого этапа работ маршрут трамвая №17 был полностью восстановлен, а пятый трамвай начал ходить между Аркадией и Молдаванкой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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