Одесские трамваи №5 и №28 возвращаются на привычный маршрут

В связи с окончанием реконструкции рельсов возле кинотеатра “Родина”, одесские трамваи № 5 и №28 выйдут на привычные маршруты уже в субботу, 21 октября.
Ремонт трамвайных путей на перекрестке Старопортофранковской и Пантелеймоновской в городском Управлении транспорта обещали закончить к 20 октября, но часть работ еще доделывают, сообщили в «Горэлектротрансе».
Напомним, что «пятерка» сейчас ходит между Аркадией и Алексеевской площадью. Трамвай №28 не работает вообще.
Маршруты №5,17 и 28 перестали курсировать в первой декаде сентября из-за капремонта трамвайного полотна на пересечении Пантелеймоновской и Старопортофранковской.
В августе во время ремонта была произведена замена путей и стрелочных переводов по Старопортофранковской со стороны Новощепного Ряда.
Затем в сентябре была временно прекращена работа трамваев №5, №28 и №17, частично замененных автобусами. Затем, в сентябре, уже смонтированы новые пути в направлении поворота с Пантелеймоновской на Старопортофранковскую в сторону Новощепного Ряда. Это дало возможность частично запустить трамваи.
Уже 29 сентября, после окончания первого этапа работ маршрут трамвая №17 был полностью восстановлен, а пятый трамвай начал ходить между Аркадией и Молдаванкой.
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