Туристичний логотип Одеси «якір-серце» подарують ще одному побратиму нашого міста, грецькому Пірею. Відповідний проєкт рішення розглянуть депутати на найближчій сесії міськради.

Як зазначено в документі, двометрову бронзову скульптуру передадуть у подарунок, щоб популяризувати Одесу і розвивати міжнародне співробітництво.

Надалі влада Одеси хоче подарувати такі символи всім містам-побратимам і містам-партнерам.

Скульптури вже встановлені в Ларнаці на Кіпрі, у французькому Марселі, у німецькому Регенсбурзі, у Генуї (Італія) і в турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, що «якір-серце» став предметом розбрату в Одесі, оскільки його розробив Артемій Лебедєв – відомий дизайнер і блогер, який активно і відкрито підтримує Путіна і російське вторгнення в Україну.

До теми: Демонтаж «Якоря-Серця»: кому належить туристичний символ, і чи варто від нього відмовитися

Раніше “Одеське Життя” розповідало, що в Держагентстві з розвитку туризму проти того, щоб Одесу представляв логотип такого автора як Артемій Лебедєв і закликали Одеську муніципальну владу відмовитися від знаку.

Але міський голова Геннадій Труханов вважає, що «якір-серце» вже є відомим символом Одеси у світі, тому відмовлятися від нього на користь нового нового брендбуку Одеської області не будуть.