Одесса может лишиться своего логотипа — якоря-сердце?

Автором туристического логотипа Одессы является российский дизайнер Артемий Лебедев. В Госагентстве по развитию туризма против того, чтобы город представлял логотип такого автора. Об этом сообщила глава агентства Марианна Олеськив в своем комментарии “Суспільному. Одеса”.

Творение российского пропагандиста не может представлять Одессу в мире

Марианна Олеськив считает, что украинский город Одесса не может быть представлена на государственном уровне логотипом, нарисованным российским пропагандистом, которому объявила подозрение СБУ.

«Недопустимо сегодня то, что один из самых красивых, крупнейших городов нашей страны, туристическая жемчужина Одесса, презентуется в мире работой дизайнера страны-врага, который выражает очень много позиций антиукраинских», — рассказала глава агентства.

В истории с якорем-сердцем есть и свои подводные камни. Марьяна Олеськив пояснила, что создавали в тот период, когда тогдашние городские власти Одессы (мэром тогда был Алексей Костусев) проводили активную пропаганду того, что Одесса является русским городом. Тогда-то россиянин лебедев и предложил в качестве подарку свою версию логотипа, которая была принята. Поэтому действующий логотип сейчас выгоден российским пропагандистам.

«Когда мы боремся на фронте за Украину, мы боремся, в том числе и за нашу культуру, идентичность. Для нас очень важны промоции Одессы как одного из центров украинского туризма и точно мы не будем этого делать на государственном уровне с логотипом, нарисованным русским пропагандистом», — заявила Марианна Олеськив.

В Государственном агентстве по развитию туризма считают, что городской совет Одессы должен рассмотреть вопрос с логотипом города авторства Лебедева и отказаться от него.

Против Лебедева в Украине введены санкции и заведено уголовное дело

В настоящее время СБУ расследует дело против Артемия Лебедева по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После захвата россиянами Запорожской АЭС он в июне 2022 года приехал на объект, снял оттуда репортаж и сделал несколько антиукраинских заявлений.

В связи с этим Петр Обухов, депутат Одесского горсовета, направлял даже письмо мэру Одессы с предложением отказаться от логотипа Одессы якорь-сердце. Но реакции городских властей на это не последовало.

Напомним, что буквально за несколько дней до полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украину, Лебедев попал под санкции СНБО.

Его обвинили в антиукраинской пропаганде, незаконном посещении аннексированного Крыма, неподконтрольной Украине территории Донбасса, и в сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями.

Горсовет Одессы будет сопротивляться отказу от якоря сердце

Вопрос об отказа отказе от нынешнего логотипа Одессы поднимается не в первый раз. В 2022 году Иван Липтуга, нынешний и.о. директора Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции и одесском коммунальному предприятию «Туристический информационный центр», на этот счет заявил, что логотип, созданный Лебедевым хорошо выполнял свою функцию все 10 лет (Якорь-сердце официально утвердили логотипом Одессы в 2012 году). И большинство людей не интересовались, кто его разрабатывал, когда, зачем и не ассоциирует его с чьим-то конкретным именем.

Интриги добавляет и то, что Липтуга напополам с одесским КП «Туристический информационный центр» владеет правами на этот логотип.

Кроме логотипа Одессы, студия Лебедева в тоже время, разработала дизайн-код афиш и вывесок Одесского национального академического театра оперы и балета.

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По материалам «Суспільне. Одеса»