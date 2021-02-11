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В Одессе начали ремонтировать вторую часть Бульвара Жванецкого (фото)

В Одессе начали ремонтировать вторую часть Бульвара Жванецкого (фото)

В Одессе начался капитальный ремонт второй части бульвара Жванецкого – от улицы Торговой до Преображенской (там, где установлен памятник Апельсину).

Первую часть обновленного бульвара Жванецкого нам продемонстрировали в сентябре прошлого года. Сейчас дошла очередь до второй.

Эта часть бульвара сейчас уже полностью ограждена. За металлическим забором – звуки работающей техники; видно, что часть территории за ограждением уже разрыта.

бульвар Жванецкого, траншея

За ограждением

При этом можно пройти на лестницу, ведущую к улице Приморской. Расположенные на ремонтируемой теперь части бульвара кафе, «Медтехника», стоматологическая поликлиника, оптика и «Слуховые аппараты» работают, к ним можно «подобраться».

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бульвар Жванецкого, за забором

Ну, а посидеть на скамейке, пройтись, провести время с детьми на детской площадке, полюбоваться морем и портом с бульвара Жванецкого можно теперь только на его первом отремонтированном участке – от Художественного музея до Торговой.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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