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В Одессе снова ремонтируют обновленную часть бульвара Жванецкого: слабые места масштабного проекта (фото)

В Одессе снова ремонтируют обновленную часть бульвара Жванецкого: слабые места масштабного проекта (фото)

На обновленной и торжественно сданной части бульвара Жванецкого – от Художественного музея до улицы Торговой – снова кипят работы.

По второму кругу

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Первый этап работ по реконструкции бульвара Жванецкого окончился в сентябре прошлого года. Обновленный участок был торжественно сдан: гуляйте, люди, радуйтесь.

Но, как рассказывала «Одесская жизнь» в феврале этого года, радоваться пришлось недолго: сошедший снег сразу продемонстрировал немалые проблемы, особенно с качеством уложенной плитки. Она шаталась под ногами, на некоторых участках красовалась местами сколов, «стыки» стали «расходиться».

Что сейчас? На обновленной части бульвара во многих местах плитка полностью снята: ее укладывают по новой. Там снова появились рабочие, разрывается земля, ремонтируемые участки ограждаются мешками со строительными смесями.

бульвар Жванецкого, снова ремонт

бульвар Жванецкого, плитка

бульвар Жванецкого, ремонт по второму кругу

На многих других участках обновленной части бульвара Жванецкого плитка пока лишь снята и уложена штабелями: ремонт только начался.

Ранее глава общественной организации «Зеленый лист», биохимик, эколог Владислав Балинский, к которому мы обратились, по этому поводу, пояснил, что сам «способ укладки плитки был ужасающ. Сколоты края, не соблюдены зазоры, плитка по высоте «гуляет».

бульвар Жванецкого, недоработки

бульвар Жванецкого, скамейка

Проблема не только в плитке

Как сообщают по этому поводу общественники организации «Институт развития городов» (ИРГ), на обновленной части бульвара Жванецкого «допущено множество недоработок, которые приведут к быстрому угасанию «красоты», а в скором времени переведут объект из разряда «есть что показать» в категорию «для аборигенов». Это тем более неприятная новость, что бюджет реконструкции бульвара составляет 92 млн грн, а работы уже проведены на 2/3 его протяженности».

В ИРГ также считают, что проект реконструкции бульвара Жванецкого был недостаточно продуман в части отвода подземных вод: «С годами часть плитки на аллее придется перекладывать, а подпорная стенка местами может треснуть. Особенно велик риск деформации кромки склона в районе бывшего Ювелирного завода, где начато строительство жилого дома».

Озеленение – слабое звено всего проекта

Озеленение в ИРГ называют самым слабым звеном всего проекта реконструкции бульвара Жванецкого:

  • укрепить участок аллеи могли бы деревья своими мощными корнями, а также открытые газоны, которые обеспечивают испарение;
  • часть существующих деревьев взята в узкие лунки. Недостаток воды будет угнетать корневую систему, которая, по идее, должна стабилизировать склон;
  • на бульваре Жванецкого должны быть большие лунки и полисады при намного меньшей площади мощения. Желательна высадка дополнительных деревьев и кустарника.

Выводы ИРГ делает неутешительные: «всего через 5 лет придется поднять вопрос об очередном ремонте всего бульвара Жванецкого. При этом желательно увеличить площадь газонов, предусмотреть не только плиточное, но и гравийное покрытие, а также улучшить отвод подземных вод».

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Мария Котова
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