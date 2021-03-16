В Одессе снова ремонтируют обновленную часть бульвара Жванецкого: слабые места масштабного проекта (фото)

На обновленной и торжественно сданной части бульвара Жванецкого – от Художественного музея до улицы Торговой – снова кипят работы.

По второму кругу

Первый этап работ по реконструкции бульвара Жванецкого окончился в сентябре прошлого года. Обновленный участок был торжественно сдан: гуляйте, люди, радуйтесь.

Но, как рассказывала «Одесская жизнь» в феврале этого года, радоваться пришлось недолго: сошедший снег сразу продемонстрировал немалые проблемы, особенно с качеством уложенной плитки. Она шаталась под ногами, на некоторых участках красовалась местами сколов, «стыки» стали «расходиться».

Что сейчас? На обновленной части бульвара во многих местах плитка полностью снята: ее укладывают по новой. Там снова появились рабочие, разрывается земля, ремонтируемые участки ограждаются мешками со строительными смесями.

На многих других участках обновленной части бульвара Жванецкого плитка пока лишь снята и уложена штабелями: ремонт только начался.

Ранее глава общественной организации «Зеленый лист», биохимик, эколог Владислав Балинский, к которому мы обратились, по этому поводу, пояснил, что сам «способ укладки плитки был ужасающ. Сколоты края, не соблюдены зазоры, плитка по высоте «гуляет».

Проблема не только в плитке

Как сообщают по этому поводу общественники организации «Институт развития городов» (ИРГ), на обновленной части бульвара Жванецкого «допущено множество недоработок, которые приведут к быстрому угасанию «красоты», а в скором времени переведут объект из разряда «есть что показать» в категорию «для аборигенов». Это тем более неприятная новость, что бюджет реконструкции бульвара составляет 92 млн грн, а работы уже проведены на 2/3 его протяженности».

В ИРГ также считают, что проект реконструкции бульвара Жванецкого был недостаточно продуман в части отвода подземных вод: «С годами часть плитки на аллее придется перекладывать, а подпорная стенка местами может треснуть. Особенно велик риск деформации кромки склона в районе бывшего Ювелирного завода, где начато строительство жилого дома».

Озеленение – слабое звено всего проекта

Озеленение в ИРГ называют самым слабым звеном всего проекта реконструкции бульвара Жванецкого:

укрепить участок аллеи могли бы деревья своими мощными корнями, а также открытые газоны, которые обеспечивают испарение;

часть существующих деревьев взята в узкие лунки. Недостаток воды будет угнетать корневую систему, которая, по идее, должна стабилизировать склон;

на бульваре Жванецкого должны быть большие лунки и полисады при намного меньшей площади мощения. Желательна высадка дополнительных деревьев и кустарника.

Выводы ИРГ делает неутешительные: «всего через 5 лет придется поднять вопрос об очередном ремонте всего бульвара Жванецкого. При этом желательно увеличить площадь газонов, предусмотреть не только плиточное, но и гравийное покрытие, а также улучшить отвод подземных вод».

Фото автора