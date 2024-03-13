Одесситы стали меньше болеть гриппом и ОРВИ и COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

За последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболели 2957 одесситов, среди которых 74,4% составляли дети в возрасте до 17 лет.

Сейчас интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 44% и находится на сезонном уровне для этого времени года.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, на прошлой неделе зарегистрирована циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной природы (аденовирус и др.).

Уровень заболеваемости COVID-19 в Одессе за последнюю неделю снизился на 40,6% по сравнению с предыдущей неделей и составил 19 случаев, из которых 6 детей.

Острыми кишечными инфекциями в Одессе в течение прошлой недели заболели 68 одесситов, из которых 61,8% – дети. Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаев дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

Для проведения мониторинга питьевой воды в Одессе исследовано 10 проб на санитарно-микробиологические показатели и 9 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствовали нормам.