Одесситы стали меньше болеть гриппом и ОРВИ и COVID-19

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
За последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболели 2957 одесситов, среди которых 74,4% составляли дети в возрасте до 17 лет.
Сейчас интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 44% и находится на сезонном уровне для этого времени года.
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Согласно мониторингу вирусологических исследований, на прошлой неделе зарегистрирована циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной природы (аденовирус и др.).
Уровень заболеваемости COVID-19 в Одессе за последнюю неделю снизился на 40,6% по сравнению с предыдущей неделей и составил 19 случаев, из которых 6 детей.
Острыми кишечными инфекциями в Одессе в течение прошлой недели заболели 68 одесситов, из которых 61,8% – дети. Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаев дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.
Для проведения мониторинга питьевой воды в Одессе исследовано 10 проб на санитарно-микробиологические показатели и 9 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствовали нормам.
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