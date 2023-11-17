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Как не подхватить грипп, ОРВИ и COVID

Как не подхватить грипп, ОРВИ и COVID

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как можно легко снизить риск заражения такими опасными респираторными инфекционными заболеваниями, как грипп, ОРВИ и COVID.

В частности, медики напомнили основными правила профилактики респираторных инфекций, чтобы защитить свое здоровье в холодное время года. Необходимо:

  • мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком;
  • избегать тесных людных мест;
  • проветривать жилье и офис;
  • использовать увлажнитель воздуха – через пересушенную слизистую вирусам легче проникнуть в организм;
  • насколько это возможно в нынешних реалиях, спать достаточно, чтобы чувствовать себя бодрыми;
  • питаться сбалансированно;
  • быть физически активными;
  • вакцинироваться от гриппа. Эта прививка не является бесплатной, но в НСЗУ рекомендуют приобрести вакцину и прививаться у семейного врача;
  • вакцинироваться против пневмококковой инфекции, которая вызывает, в частности, пневмонию. Эта вакцина также не закупается государством, однако доступна в аптеках;
  • вакцинироваться против COVID-19. Сделать это можно бесплатно в любом пункте прививок.

Кто должен первым вакцинироваться от гриппа

Грипп – это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Его признаками являются внезапное начало, головные боли, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°C и более, кашель.

При первых симптомах необходимо обратиться к своему семейному врачу. Только врач сможет определить диагноз и назначить соответствующее лечение.

Вакцина от гриппа относится к рекомендованным и не входит в национальный календарь прививок, но ее можно приобрести в аптеке и привить у семейного врача.

В первую очередь прививку от гриппа должны сделать:

  • медики, контактирующие с пациентами;
  • люди с хроническими болезнями, имеющие высокий риск осложнений;
  • люди с ВИЧ;
  • люди с первичными иммунодефицитами;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • люди, работающие в больших коллективах.

Основные симптомы коронавируса

Также медики напоминают, что наиболее распространенные симптомы коронавируса таковы:

  • лихорадка;
  • сухой кашель;
  • одышка;
  • характерная сильная усталость;
  • боли в мышцах;
  • боль в горле;
  • головная боль;
  • потеря или нарушение вкуса, или запаха (характерный симптом).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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