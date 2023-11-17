Как не подхватить грипп, ОРВИ и COVID

В частности, медики напомнили основными правила профилактики респираторных инфекций, чтобы защитить свое здоровье в холодное время года. Необходимо:

мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком;

избегать тесных людных мест;

проветривать жилье и офис;

использовать увлажнитель воздуха – через пересушенную слизистую вирусам легче проникнуть в организм;

насколько это возможно в нынешних реалиях, спать достаточно, чтобы чувствовать себя бодрыми;

питаться сбалансированно;

быть физически активными;

вакцинироваться от гриппа. Эта прививка не является бесплатной, но в НСЗУ рекомендуют приобрести вакцину и прививаться у семейного врача;

вакцинироваться против пневмококковой инфекции, которая вызывает, в частности, пневмонию. Эта вакцина также не закупается государством, однако доступна в аптеках;

вакцинироваться против COVID-19. Сделать это можно бесплатно в любом пункте прививок.

Кто должен первым вакцинироваться от гриппа

Грипп – это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Его признаками являются внезапное начало, головные боли, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°C и более, кашель.

При первых симптомах необходимо обратиться к своему семейному врачу. Только врач сможет определить диагноз и назначить соответствующее лечение.

Вакцина от гриппа относится к рекомендованным и не входит в национальный календарь прививок, но ее можно приобрести в аптеке и привить у семейного врача.

В первую очередь прививку от гриппа должны сделать:

медики, контактирующие с пациентами;

люди с хроническими болезнями, имеющие высокий риск осложнений;

люди с ВИЧ;

люди с первичными иммунодефицитами;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди, работающие в больших коллективах.

Основные симптомы коронавируса

Также медики напоминают, что наиболее распространенные симптомы коронавируса таковы:

лихорадка;

сухой кашель;

одышка;

характерная сильная усталость;

боли в мышцах;

боль в горле;

головная боль;

потеря или нарушение вкуса, или запаха (характерный симптом).

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