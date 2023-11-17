Как не подхватить грипп, ОРВИ и COVID

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как можно легко снизить риск заражения такими опасными респираторными инфекционными заболеваниями, как грипп, ОРВИ и COVID.
В частности, медики напомнили основными правила профилактики респираторных инфекций, чтобы защитить свое здоровье в холодное время года. Необходимо:
- мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком;
- избегать тесных людных мест;
- проветривать жилье и офис;
- использовать увлажнитель воздуха – через пересушенную слизистую вирусам легче проникнуть в организм;
- насколько это возможно в нынешних реалиях, спать достаточно, чтобы чувствовать себя бодрыми;
- питаться сбалансированно;
- быть физически активными;
- вакцинироваться от гриппа. Эта прививка не является бесплатной, но в НСЗУ рекомендуют приобрести вакцину и прививаться у семейного врача;
- вакцинироваться против пневмококковой инфекции, которая вызывает, в частности, пневмонию. Эта вакцина также не закупается государством, однако доступна в аптеках;
- вакцинироваться против COVID-19. Сделать это можно бесплатно в любом пункте прививок.
Кто должен первым вакцинироваться от гриппа
Грипп – это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Его признаками являются внезапное начало, головные боли, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°C и более, кашель.
При первых симптомах необходимо обратиться к своему семейному врачу. Только врач сможет определить диагноз и назначить соответствующее лечение.
Вакцина от гриппа относится к рекомендованным и не входит в национальный календарь прививок, но ее можно приобрести в аптеке и привить у семейного врача.
В первую очередь прививку от гриппа должны сделать:
- медики, контактирующие с пациентами;
- люди с хроническими болезнями, имеющие высокий риск осложнений;
- люди с ВИЧ;
- люди с первичными иммунодефицитами;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- люди, работающие в больших коллективах.
Основные симптомы коронавируса
Также медики напоминают, что наиболее распространенные симптомы коронавируса таковы:
- лихорадка;
- сухой кашель;
- одышка;
- характерная сильная усталость;
- боли в мышцах;
- боль в горле;
- головная боль;
- потеря или нарушение вкуса, или запаха (характерный симптом).
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