Прививка от гриппа: зачем и кому врачи советуют сделать вакцину

Почему вакцинация от гриппа непопулярна в Украине?

— Люди слишком много читают «экспертных» отзывов в интернете, где расходятся истории о страшных побочных эффектах от прививок. Если прививаться от столбняка кого-то еще можно убедить, то грипп стал жертвой кризиса доверия к вакцинам. А зря.

Я работаю в приемном отделении лондонской больницы. Здесь проблем с желающими прививаться нет. Люди хорошо понимают риск, доверяют государству и врачам. И хотя вакцинация от гриппа для большинства людей не является обязательной и безвозмездной, уровень прививок среди уязвимых категорий населения очень высок. Детей, например, вакцинируют прямо в учебных заведениях.

Почему важно вакцинироваться во время войны?

— Люди с оккупированных территорий или пострадавшие от военных действий становятся более уязвимыми к вспышкам вакциноуправляемых инфекций. Добавим сюда и внутренне перемещенные лица, которые могут жить в общежитиях и в неидеальных бытовых условиях. Вспомним прошлогодние блекауты и холод в квартирах. Все это увеличивает риск вспышек гриппа, поэтому так важно защитить себя.

Кому следует прививаться в первую очередь?

— О прививках от гриппа нужно задуматься людям в возрасте 60 лет и старше, родителям детей от шести месяцев, имеющим хронические заболевания (сахарный диабет, проблемы с сердцем и дыхательной системой), беременным, работникам сферы здравоохранения, образования, услуг, транспорта, правоохранителям, военнослужащим и т.д.

Детей важно вакцинировать, потому что нахождение в организованных коллективах повышает риск передачи инфекции и вспышек заболевания. К тому же дети могут инфицировать взрослых из групп риска, тяжело болеющих, например, пожилых членов семьи.

Как действуют вакцины?

— В ответ на введенную вакцину в организме производятся антитела-защитники. В дальнейшем при столкновении с вирусом гриппа наша иммунная система уже знает, как его уничтожить или значительно облегчить течение заболевания. А еще вакцина от гриппа защищает организм от других респираторных вирусных инфекций — срабатывает так называемый перекрестный иммунитет.

Сама вакцина против гриппа, кстати, каждый год отличается по составу. Предварительно эпидемиологи со всего мира обмениваются исследованиями и определяют, какие штаммы вируса будут активны в следующем сезоне, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновляет свои рекомендации по составу вакцины.

От каких штаммов гриппа защищают вакцины?

В этом году в Украине ожидаются следующие штаммы гриппа:

грипп А(H1N1), грипп А(H3N2),

грипп B(Austria), вирус B(Phuket).

Именно эти штаммы входят в состав четырехвалентных вакцин против гриппа, используемых в этом эпидсезоне.

Симптомы гриппа

резкое и существенное повышение температуры,

повышенная чувствительность к свету,

ломота в теле,

головная и мышечная боль,

сухой кашель.

Какие вакцины в Одессе и сколько они стоят?

В одесских аптеках продаются две вакцины для профилактики гриппа:

Французская вакцина Ваксигрипп Тетра содержит инактивированный сплит-вирус (разрушенные частицы вируса) двух штаммов группы A и двух штаммов группы B. Цены от 460 до 540 гривен за одну вакцину.

Вакцина Джиси флю от корейского изготовителя. Она содержит штаммы вирусов гриппа с пониженной активностью, способствующих выработке антител в организме. Также защищает от двух штаммов вирусов группы A и двух штаммов группы B. Цены в разных аптеках колеблются от 340 до 440 гривен.

Обе вакцины сертифицированы, прошли государственный контроль и показали свою эффективность.

Прививка против гриппа рекомендована, однако не входит в перечень безвозмездных. Вакцинация бесплатна только для медработников.