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Одесити стали менше хворіти на грип та ГРВІ та COVID-19

Одесити стали менше хворіти на грип та ГРВІ та COVID-19

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі знизилася на 7,8% порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

За останній тиждень ГРВІ та грипом захворіли 2957 одеситів, серед яких 74,4% становили діти віком до 17 років.

Зараз інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип нижче епідпорогу на 44% і знаходиться на сезонному рівні для цієї пори року.

Для порівняння: Грип та ГРВІ в Одесі: чи вдалося зупинити зростання захворюваності

Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, минулого тижня зареєстровано циркуляцію вірусу грипу А, а також вірусів негрипозної природи (аденовірус та ін.).

Рівень захворюваності COVID-19 в Одесі за останній тиждень знизився на 40,6% порівняно з попереднім тижнем і склав 19 випадків, з яких 6 дітей.

На гострі кишкові інфекції в Одесі протягом минулого тижня захворіли 68 одеситів, з яких 61,8% – діти. Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалися поодинокими випадками. Випадків дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту не зареєстровано.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі досліджено 10 проб на санітарно-мікробіологічні показники та 9 проб на санітарно-хімічні показники. Усі спроби відповідали нормам.

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