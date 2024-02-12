Грипп и ОРВИ в Одессе: удалось ли остановить рост заболеваемости

За последний период наблюдений в Одессе заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на сезонном уровне и снизилась ниже эпидемического порога на 16,6%. Об этом сообщил Одесский горсовет в своем Телеграм-канале.
Напомним, на прошлой неделе, по состоянию на 5 февраля в Одесской области наблюдался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог был превышен на 11%, а в некоторых областях Украины даже начали закрывать школы на карантин.
По состоянию на сейчас показатель эпидемического порога уменьшился на 6,9%, составляя 4407 случаев, из которых 73% составляют дети.
Что касается COVID-19, за последнюю неделю заболели 27 жителей Одессы, среди которых 4 — дети.
Сейчас ситуация с эпидемическими заболеваниями в Одессе является стабильной и контролируемой.
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