Одесситы собрали акцию протеста против застройки парка “Юность” (фото)

Горожане, живущие в районе парка “Юность”, уже не раз выходили на акции протеста.

Люди не хотят, чтобы на месте зеленой зоны появились строящиеся там высотки.

В этот раз несколько десятков одесситов собрали митинг под зданием Киевской райадминистрации, передает УСИ.

Люди ждут реакции местных властей. А если ее не последует, собираются дойти с требованием прекратить застройку к президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, недавно мы писали о том, что на территории парка “Юность” активисты снесли забор. Между тем, кто-то регулярно подпиливает там зеленые насаждения, которые в результате действий вандалов могут погибнуть.

Фото: УСИ

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