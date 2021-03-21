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Одесская типография Фесенко: Минкульт выдал предписание об остановке строительных работ (документ)

Одесская типография Фесенко: Минкульт выдал предписание об остановке строительных работ (документ)

Министерство культуры и информационной политики Украины выдало предписание о прекращении строительства в Одессе по улице Ришельевской, 47 и 49 – на месте существующих исторических зданий бывших типографии Фесенко и театра Ришелье.

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Сканы соответствующих документов опубликованы в группе «Спасите типографию Фесенко» в Facebook.

Так Минкульт отреагировал на обращение инициативной группы. Ответ в виде соответствующих документов получил активист Юрий Дьяченко.

предписание Минкульта о типографии Фесенко2

предписание Минкульта о типографии Фесенко3

предписание Минкульта о типографии Фесенко

 

«Мы будем очень внимательно следить за исполнением распоряжения Минкульта и приглашаем всех одесситов к нам присоединиться», – призывают участники группы.

Как сообщала «Одесская жизнь», одесситы выступили против сноса двух исторических зданий. Впрочем, после этого здания окружили строительным забором.

застройка на Ришельевской

Также мы сообщали, что у застройщика нет разрешения от Минкульта на строительные работы. Теперь Минкульт выдал предписание об их немедленной остановке.

Как будет развиваться ситуация дальше?

«Конечно, не стоит питать иллюзий в отношении исполнительной власти, которая должна контролировать исполнение закона. Все прекрасно убедились в их «эффективности» во время незаконной установки забора вокруг типографии и театра», – сообщают по этому поводу администраторы группы «Спасите типографию Фесенко».

Фото автора, сканы документов – Facebook-страница группы «Спасите типографию Фесенко»

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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