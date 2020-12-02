Одесская заброшка на Ришельевской: прощай, историческая типография? (фото)

Удивительное это место в Одессе на улице Ришельевской: сравнительно новое величественное здание Арабского культурного центра, а сразу за ним – заброшка, потом еще одна. Обе – со следами «былой красоты». А еще – с большой историей. Одно – это бывший кинотеатр имени Короленко, позже – театр «Ришелье», а под номером 47 – тоже историческое место: здесь располагалась типография Фесенко.

По поводу здания на улице Ришельевской, 47 (и рядом), мы уже сообщали. Еще в 2018 году депутатская земельная комиссия Одесского городского совета одобрила изменения в решение горсовета о предоставлении ООО «Одесса-сити» согласия на разработку проекта землеустройства на участке площадью 18,97 соток в центре Одессы.

Ну а теперь, по информации издания «Думская», здесь ожидается строительство шестиэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом.

Так что прощай, сегодняшняя заброшка, некогда – красивейшее здание, а еще – целый пласт истории города.

Именно здесь располагалась знаменитая одесская типография Ефима Фесенко (одна из улиц Одессы носит его имя), которую он возглавлял до самой своей смерти.

Характер издательской продукции Фесенко был разнообразный: от роскошных, дорогих книг, икон до впервые выданных Фесенко тетрадей в линию и маленьких дешевых образков.

Ефим Фесенко отличался особой приверженностью к украинской литературе. Большая часть украинских изданий Одессы до 1917 года вышла из типографии Фесенко, многие из которых он издавал за свой счет. Так, к 75-летнему юбилею со дня рождения Тараса Шевченко в исполнении одесского типографа были изданы пьеса «Назар Стодоля», поэмы «Катерина» и «Москалева криница». В 1885 году он издает первый украинский альманах «Нива».

Типограф и книгоиздатель умер в возрасте 76 лет в 1926 году. Он пережил национализацию типографии, хотя и остался ее директором.

А что же здание? Типография жила. До 1944 года – в качестве самостоятельного предприятия, а после – структурного подразделения Книжной фабрики. С 1965 года на ее базе была создана «Одесская городская типография»…

Здание долго пустовало в последние годы. Оно ветшало и разрушалось. Но им еще можно полюбоваться – пока.

Фото автора, фото здания типографии в 1890 году – archodessa.com