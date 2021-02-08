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Одесситы против сноса дома в переулке Некрасова – зарегистрирована петиция (фото)

Одесситы против сноса дома в переулке Некрасова – зарегистрирована петиция (фото)

Сегодня начался сбор подписей под петицией по спасению одесского дома в переулке Некрасова (дома Родоканаки).

Петиция зарегистрирована на официальном сайте Кабмина Украины.

В петиции одесситы просят вернуть дому Родоканаки на углу переулка Некрасова и улиц Преображенской и Софиевской статус памятника архитектуры и не дать возможности возвести на его месте шестиэтажный новострой.

петиция одесситов на сайте Кабмина

Как сказано в петиции, этот дом имеет не только архитектурное, но и историческое значение для города.

дом Родоканаки

«Просим защитить архитектурное и культурное наследие Жемчужины у моря», — взывают одесситы в обращении.

Арт-дворовик

На этот месте хотят возвести безликую шестиэтажку

Если петиция наберет в течение 90 дней 25 тысяч подписей, она будет принята к рассмотрению. Подписать ее может каждый, кому неравнодушна судьба исторического центра Одессы.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в тихом одесском центре, на месте исторического дома ожидается постройка шестиэтажного новшества под названием «Nekrasov apartments».

Фото: Facebook Александра Бабича и автора, скриншот – автора

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