Сила любви против убийства домов: одесситок зовут на Ришельевскую с цветами – что за акция?

Сегодня, 1 октября, в Одессе запланирована мирная акция протеста против уничтожения исторических зданий на улице Ришельевской.
Об этом сообщила инициатор акции, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая.
Строительная мафия крадет историю Одессы
Как призналась депутат на своей странице в Facebook, вместе с неравнодушными одесситами она целый год пыталась остановить разрушение знаковых для Одессы зданий – типографии Фесенко и иллюзиона «Большой Ришельевский театр», (ранее кинотеатр им. Короленко).
«Жадность и прожорливость в провластных кабинетах и строительная мафия позорно крадет у нас историю, архитектуру города, а следовательно, и будущее наших детей! От здания типографии остались только фрагменты первого этажа. А прямо сейчас идет демонтаж второго этажа театра. Скоро уничтожат все!
Но это делают именно бандиты и коррупционеры! Простые рабочие, выполняющие работы, не виноваты, что боятся пойти наперекор своим руководителям»,
– пишет депутат.
Одеситки, нам пощастило жити та народжувати дітей в місті, яке несе історію поколінь. Але нам не пощастило з управлінцями в місті.
Разом із небайдужими одеситами я впродовж року намагалася зупинити руйнацію знакових будівель для Одеси: друкарні Юхима Фесенко та ілюзіону «Великий Рішельєвський театр», (раніше кінотеатр ім. Володимира Короленка). Про шлях цієї боротьби я писала у своїх попередніх постах.
Жадібність і ненажерливість в провладних кабінетах та будівельна мафія ганебно краде у нас історію, архітектуру міста, а отже і майбутнє наших дітей! Від будівлі друкарні залишилися тільки фрагменти першого поверху. А прямо зараз йде демонтаж другого поверху театру. Скоро знищать все!!!
Але це роблять саме бандити та корупціонери! Прості робочі хлопці, що виконують роботи, не винні, що бояться піти всупереч своїм керівникам.
Тому я закликаю кожну небайдужу одеситку взяти квітку та прийти зі мною в п’ятницю, 1 жовтня, о 14:00 до знівечених будівель за адресою: вул. Рішельєвська, 47-49.
Також звертаюсь до всіх свідомих журналістів прийти разом з нами та висвітлити цю подію!
Можливо, якщо не діє закон, то дієвою виявиться любов наших сердець на будівельників. Я вірю що сила любові може зупинити вбивство будинків. І це точно під силу жінкам!
З любов’ю в серці до нашої Одеси – це все що залишилося у нас…
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Опубликовано Ольгой Квасницкой Среда, 29 сентября 2021 г.
Остановить убийство домов силой любви
Ольга Квасницкая призывает каждую неравнодушного одесситку взять цветок и прийти сегодня в 14:00 к изуродованным застройщиком зданиям по улице Ришельевской, 47-49.
«Возможно, если не действует закон, то действенной окажется любовь наших сердец… Я верю что сила любви может остановить убийство домов. И это точно под силу женщинам!»
– уверена депутат.
Ранее депутат Ольга Квасницкая обратилась к одесситам с призывам спасать архитектурное и историческое наследие города, потому что власти, призванные это делать, самоустранились.
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