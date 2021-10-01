Сила любви против убийства домов: одесситок зовут на Ришельевскую с цветами – что за акция?

Одеситки, нам пощастило жити та народжувати дітей в місті, яке несе історію поколінь. Але нам не пощастило з управлінцями в місті.

Разом із небайдужими одеситами я впродовж року намагалася зупинити руйнацію знакових будівель для Одеси: друкарні Юхима Фесенко та ілюзіону «Великий Рішельєвський театр», (раніше кінотеатр ім. Володимира Короленка). Про шлях цієї боротьби я писала у своїх попередніх постах.

Жадібність і ненажерливість в провладних кабінетах та будівельна мафія ганебно краде у нас історію, архітектуру міста, а отже і майбутнє наших дітей! Від будівлі друкарні залишилися тільки фрагменти першого поверху. А прямо зараз йде демонтаж другого поверху театру. Скоро знищать все!!!

Але це роблять саме бандити та корупціонери! Прості робочі хлопці, що виконують роботи, не винні, що бояться піти всупереч своїм керівникам.

Тому я закликаю кожну небайдужу одеситку взяти квітку та прийти зі мною в п’ятницю, 1 жовтня, о 14:00 до знівечених будівель за адресою: вул. Рішельєвська, 47-49.

Також звертаюсь до всіх свідомих журналістів прийти разом з нами та висвітлити цю подію!

Можливо, якщо не діє закон, то дієвою виявиться любов наших сердець на будівельників. Я вірю що сила любові може зупинити вбивство будинків. І це точно під силу жінкам!

З любов’ю в серці до нашої Одеси – це все що залишилося у нас…

#Одеса, #ДрукарняФесенко, #Зрада, #Мафія, #SOS, #РішельєвськийТеатр, #ТеатрКороленко, #Корупція, #небудьтебайдужими

Опубликовано Ольгой Квасницкой Среда, 29 сентября 2021 г.