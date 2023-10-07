Новости Одессы и Одесской области

Одесситы больше месяца добиваются отмены неадекватных тендеров – что происходит у мэрии 7 октября?

Одесситы больше месяца добиваются отмены неадекватных тендеров – что происходит у мэрии 7 октября?

Уже больше месяца одесситы добиваются от местных властей отменить многомиллионные тендеры, которые считают не совсем уместными в дни войны, когда помощь в первую очередь требуется нашей армии и защитникам. И сегодняшняя суббота, 7 октября 2023 года, не стала исключением: горожане провели у здания одесской мэрии очередную акцию протеста.

По информации побывавшего на мероприятии корреспондента «Одесской жизни», утренний митинг на Думской площади начался на привычном месте, но затем переместился непосредственно на площадь перед фасадом здания горсовета.

Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-2
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-3
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-4
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-5
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-6
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-7
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-8
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-9
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-10

Люди держали плакаты с надписями: «Нет бессмысленным тендерам! Все – для Победы», «Власть, ваши прихоти – жизнь наших сыновей», «Хочу жить в Украине, а не на россии», «ВСУ в первую очередь» и т.п.

Напомним, акции протеста у здания мэрии в Одессе стали своего рода традицией среди неравнодушных горожан. Их инициатор – известная волонтерка, глава одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

Ранее протестный митинг на Думской площади проходил в субботу, 30 сентября. Накануне Екатерина Ножевникова выражала надежду, что эта акция будет последней, но, судя по всему, поскольку городские власти не спешат прислушаться к мнению одесситов, а напротив, объявляют новые многомиллионные тендеры, мирные митинги у мэрии продолжаются.

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Как сообщала «Одесская жизнь», ранее департамент капитального строительства Одесской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию уличного освещения в областной больнице за 12 миллионов гривен.

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