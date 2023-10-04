В одесской больнице за 12 миллионов отремонтируют уличное освещение

Департамент капитального строительства Одесской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию уличного освещения в областной больнице за 12 миллионов гривен.
Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства в Одесской облгосадминистрации ищет подрядчика для реставрации наружного освещения на территории Одесской областной больницы.
Смета бюджетных средств указанная в закупке — 11 млн. 858 тыс. 167 грн.
Согласно прикрепленной документации, планируется проложить новый подземный кабель и заменить столбики.
Аукцион состоится 9 октября.
Оплата выполненных работ производится после принятия заказчиком законченных работ или поэтапно промежуточными платежами по мере выполнения работ, в течение до 30 календарных дней после подписания.
Напомним, в Одесской области проверено 2500 госзакупок за период с марта по август. 60 тендеров отменены из-за нецелесообразности расходования средств.
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