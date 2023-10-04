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В одесской больнице за 12 миллионов отремонтируют уличное освещение

В одесской больнице за 12 миллионов отремонтируют уличное освещение

Департамент капитального строительства Одесской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию уличного освещения в областной больнице за 12 миллионов гривен.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства в Одесской облгосадминистрации ищет подрядчика для реставрации наружного освещения на территории Одесской областной больницы.

Смета бюджетных средств указанная в закупке —  11 млн. 858 тыс. 167 грн.

Согласно прикрепленной документации, планируется проложить новый подземный кабель и заменить столбики.

Аукцион состоится 9 октября.

Оплата выполненных работ производится после принятия заказчиком законченных работ или поэтапно промежуточными платежами по мере выполнения работ, в течение до 30 календарных дней после подписания.

Напомним, в Одесской области проверено 2500 госзакупок за период с марта по август. 60 тендеров отменены из-за нецелесообразности расходования средств.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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