Новости Одессы и Одесской области

Очередной пикет у одесской мэрии: чего добиваются горожане? (фото)

Очередной пикет у одесской мэрии: чего добиваются горожане? (фото)

Сегодня, в субботу, 30 сентября 2023 года, одесситы снова собрались у здания мэрии на Думской площади, протестуя против тендеров, которые считают неуместными в то время, когда война продолжается, и миллионы бюджетных средств логичнее было бы направить на поддержку ВСУ.

В то же время стоит отметить, что с каждой неделей участников акции протеста становится все меньше. По данным издания «Думская», на сегодняшний митинг собрались около 400 горожан.

Люди держали в руках плакаты «ЗСУ в першу чергу», «Припиніть вже плутати сліди грошей на ЗСУ», «Досить брехати, гроші людей для ЗСУ!».

Акция протеста в Одессе 30 сентября 2

Акция протеста в Одессе 30 сентября 3

Акция протеста в Одессе 30 сентября 4

В акции также приняли участие родственники погибших защитников. Многие пришли целыми семьями — с детьми и даже домашними питомцами.

Акция протеста в Одессе 30 сентября 5

Акция протеста в Одессе 30 сентября 6

И уже «по традиции» никто из чиновников к митингующим не вышел.

Акция протеста в Одессе 30 сентября 7

Акция протеста в Одессе 30 сентября 8

27 сентября, в день, когда проходила сессия Одесского горсовета, на Думской площади также состоялся пикет. Тогда представителей митингующих пригласили в зал и дали возможность высказаться у трибуны.

Как сообщала «Одесская жизнь», в тот день депутаты горсовета проигнорировали мнение одесситов и не проголосовали за поправку об уменьшении на 10 миллионов финансирования ремонта Киевского райсуда.

Напомним, акции протеста у одесской мэрии продолжаются уже более месяца. Подобное мероприятие состоялось и в минувшую субботу, 23 сентября, когда горожане также требовали отменить сомнительные в дни войны многомиллионные тендеры и направить бюджетные средства на помощь нашей армии. А накануне иинициатор акции, руководитель одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова выразила надежду, что эта акция – последняя.

Также сообщалось, что вместо «елочного» тендера в горсовете решили купить на 6,6 млн форму для муниципальной охраны. И возмущенные новым тендером волонтеры заявили, что снова выйдут на протест.

Статья по теме: Семь голосов протеста: чего требуют одесситы от власти? (видео).

Фото Суспiльного Одеса и Думской

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