Одесити більше місяця вимагають відміни неадекватних тендерів – що відбувалося у мерії 7 жовтня?

Вже більше місяця одесити домагаються від місцевої влади скасувати багатомільйонні тендери, які вважають не зовсім доречними у дні війни, коли допомога насамперед потрібна нашій армії та захисникам. І сьогоднішня субота, 7 жовтня 2023 року, не стала винятком: городяни провели біля будівлі одеської мерії чергову акцію протесту.

За інформацією кореспондента «Одеського життя», що побував на заході, ранковий мітинг на Думській площі розпочався на звичному місці, але потім перемістився безпосередньо на площу перед фасадом будівлі міськради.

Люди тримали плакати з написами: «Нi безглуздим тендерам! Все – для Перемоги», «Влада, ваші забаганки – життя наших синів», «Хочу жити в Україні, а не на росії», «ЗСУ насамперед» тощо.

Нагадаємо, акції протесту біля будівлі мерії в Одесі стали своєрідною традицією серед небайдужих городян. Їхній ініціатор – відома волонтерка, голова одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

Раніше протестний мітинг на Думській площі проходив у суботу, 30 вересня. Напередодні Катерина Ножевнікова висловлювала надію, що ця акція буде останньою, але, зважаючи на все, оскільки міська влада не поспішає прислухатися до думки одеситів, а навпаки, оголошують нові багатомільйонні тендери, мирні мітинги у мерії продовжуються.

Як повідомляло «Одеське життя», раніше департамент капітального будівництва Одеської облдержадміністрації оголосив тендер на реконструкцію вуличного освітлення в обласній лікарні за 12 мільйонів гривень.

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Фото Юлії Сущенко