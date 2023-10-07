Новини Одеси та Одеської області

Одесити більше місяця вимагають відміни неадекватних тендерів – що відбувалося у мерії 7 жовтня?

Одесити більше місяця вимагають відміни неадекватних тендерів – що відбувалося у мерії 7 жовтня?

Вже більше місяця одесити домагаються від місцевої влади скасувати багатомільйонні тендери, які вважають не зовсім доречними у дні війни, коли допомога насамперед потрібна нашій армії та захисникам. І сьогоднішня субота, 7 жовтня 2023 року, не стала винятком: городяни провели біля будівлі одеської мерії чергову акцію протесту.

За інформацією кореспондента «Одеського життя», що побував на заході, ранковий мітинг на Думській площі розпочався на звичному місці, але потім перемістився безпосередньо на площу перед фасадом будівлі міськради.

Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-2
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-3
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-2
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-5
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-6
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-7
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-8
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-9
Акция протеста у мэрии, 7 октября 2023-10

Люди тримали плакати з написами: «Нi безглуздим тендерам! Все – для Перемоги», «Влада, ваші забаганки – життя наших синів», «Хочу жити в Україні, а не на росії», «ЗСУ насамперед» тощо.

Нагадаємо, акції протесту біля будівлі мерії в Одесі стали своєрідною традицією серед небайдужих городян. Їхній ініціатор – відома волонтерка, голова одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

Раніше протестний мітинг на Думській площі проходив у суботу, 30 вересня. Напередодні Катерина Ножевнікова висловлювала надію, що ця акція буде останньою, але, зважаючи на все, оскільки міська влада не поспішає прислухатися до думки одеситів, а навпаки, оголошують нові багатомільйонні тендери, мирні мітинги у мерії продовжуються.

Читайте також: Сім голосів протесту: чого вимагають одесити від влади? (відео)

Як повідомляло «Одеське життя», раніше департамент капітального будівництва Одеської облдержадміністрації оголосив тендер на реконструкцію вуличного освітлення в обласній лікарні за 12 мільйонів гривень.

Ще новини Одеси на тему:

Фото Юлії Сущенко

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати