Новости Одессы и Одесской области

Семь голосов протеста: чего требуют одесситы от власти? (видео)

Уже месяц неравнодушные одесситы выходят на митинги к мэрии и скандируют «Все деньги – ВСУ» и «Нет бессмысленным тендерам». В конце августа на Думскую площадь впервые вышла известная в Одессе волонтер Екатерина Ножевникова, но ее одиночный пикет против нецелесообразного использования денег налогоплательщиков сразу поддержали сотни людей. У протеста, появившегося стихийно, нет заказчика. Здесь собираются обычные одесситы, общественные деятели, волонтеры, матери погибших военных… У каждого есть своя причина поддержать акцию протеста. Мы поговорили с разными людьми о том, почему они митингуют.

Александр Прохоров

Александр Прохоров, общественный деятель, ОО «Веловектор».

Александр Прохоров, общественный деятель, ОО «Веловектор»

«Я пришел поддержать одиночный пикет против непонятных закупок нашего городского совета. Я за то, чтобы, кроме критических расходов, все деньги шли на нашу Победу, на ЗСУ. Особое внимание – ремонту суда в Киевском районе (прим. ред. – на ремонт суда хотят выделить более 100 млн грн, сам ремонт планируют закончить после Победы, но почему-то 10 млн грн на котлован для нового помещения планируют выделить именно сейчас).

Я здесь не каждый митинг, но приходил уже раза четыре. Здесь собираются самые лучшие люди нашего гражданского общества, разные люди: и бизнесмены, и обычные граждане, и общественные деятели. Это неравнодушные люди, и, конечно, им никто ничего не платил. Это смешно.

Сейчас много спекуляций по поводу того, что именно через наши митинги центральные власти собираются отобрать у местных громад военный НДФЛ (прим. ред. – налог на доходы физических лиц). Это митинг не об этом. Я за то, чтобы деньги оставались в громадах, но за расходами этих денег должен вестись общественный контроль. Средства должны идти туда, где они нужны. Пока они нужны именно на войне: на закупку дронов, турникетов и всего прочего, что приближает нашу Победу».

Митинг против нецелесообразных тендеров в Одессе

Митинг против нецелесообразных тендеров в Одессе.

Ирина Орлянская, мать погибшего воина ВСУ

Ирина Орлянская, мать погибшего воина ВСУ.

Ирина Орлянская, мать погибшего воина ВСУ

«Я потеряла на войне сына – Орлянского Артема. Ему был 31 год. Он служил разведчиком в спецподразделении 95-й ОДШБр и ходил на боевые задания не «на ноль», а, как говорится, «на минус». Если бы у его группы были дроны, то они, может, и не нарвались бы на засаду. У россиян были дроны, и они нашли и встретили наших ребят, и почти никто не выжил.

Я здесь для тех, кто ещё может вернуться. Мы знаем, что бойцы сейчас нуждаются в турникетах, тепловизорах, дронах и т.д. И это возмущает, когда наши ребята там борются за Победу ценой своей жизни, а городской совет вообще находится в какой-то другой реальности, и не понимает, что сейчас не время строить суды или организовывать праздники. Всё это должно быть после Победы.

Мы требуем, чтобы городские власти тратили все средства на Победу, чтобы они отменили нелепые тендеры и расставили приоритеты».

Руслан Трочинский, музыкант, волонтер

Руслан Трочинский, музыкант, волонтер.

Руслан Трочинский, музыкант, волонтер

«Я живу в Эстонии уже 19 лет, но с первых дней войны помогаю украинцам. Я – музыкант. Каждая моя нота – это отдельный донат, который мы собираем и направляем в Украину. Сейчас мы привезли 17 пикапов для ЗСУ, а еще приехали с миссией постройки укрытий для детей.

Во время войны все нужно направлять на фронт. Если государственные деньги будет направлять в помощь ЗСУ, это будет разумно. Поэтому я здесь. Для меня не быть тут, значит не любить Украину, а я люблю Украину, и очень горд, что так много людей собралось вместе. Я уверен, что от общества очень многое зависит».

Александр, отец двоих детей

Александр, отец двоих детей.

Александр, отец двоих детей

«Мы выходим сюда уже в третий раз всей семьёй: с детьми и женой. Впервые мы пришли, когда увидели в соцсетях, что люди собираются. В прошлый раз мы рисовали плакаты, а теперь их напечатали в ближайшем копицентре. Во время войны нельзя тратить деньги на что-то, кроме нужд ЗСУ».

Матери погибших одесских бойцов на митинге в Одессе

Матери погибших одесских бойцов на митинге в Одессе.

Ангелина Любчак, мать погибшего воина ВСУ

Ангелина Любчак, мать погибшего воина ВСУ.

Ангелина Любчак, мать погибшего воина ВСУ

«Я мать легендарного воина с позывным «Фарш», его называли «богом войны». Мы его похоронили 18 сентября. Он погиб во время штурма в окрестностях Бахмута. Когда его с группой послали на штурм, у них совсем не было прикрытия сверху, то есть не было ни градов, ни арты, ничего. Из этого штурма вышел живым только один боец.

Я ходила на эти митинги с самого начала. После гибели сына я набралась сил и вышла сюда снова, потому что у «Фарша» остались побратими, которые ждут помощи, ждут дроны, самолеты и БК. Я хочу, чтобы наши бойцы остались живы, чтобы их матери не плакали.

Я хочу, чтобы власти города повернулись к нам лицом и отменили несправедливые тендеры, которых не должно быть во время войны. Средства должны тратиться на Победу. И это решение налогоплательщиков. Я буду стоять здесь и выходить столько, сколько нужно».

Плакат митингующего в поддержку ЗСУ в Одессе

Плакат митингующего в поддержку ЗСУ в Одессе.

Ирина, Врач.

Ирина, врач.

Ирина, врач

«Я сюда прихожу каждую субботу, потому что хочу, чтобы наши налоги использовались более целесообразно, чтобы их, как говорится, «не закатывали в асфальт». Сейчас государству нужно защитить наш город, всю Украину. Это смогут сделать наши ЗСУ, и мы должны обеспечить их всем.

Я не отношусь ни к одной партии, я просто неравнодушная одесситка. Я всю жизнь работаю по-белому, плачу налоги. Почему я не могу узнать, куда они уходят? Я хочу, чтобы они шли по назначению. Да, надо сажать деревья, украшать город, но это все мы сделаем после Победы, потому что пока мы сажаем деревья, в наши дома попадают ракеты».

Екатерина Ножевникова, глава БФ «Корпорация монстров»

Екатерина Ножевникова, глава БФ «Корпорация монстров».

Екатерина Ножевникова, глава БФ «Корпорация монстров»

«К сожалению, мы дошли до ситуации, когда общество говорит властям: «Ребята, вы просто купите уже дроны. Мы не знаем, сколько у вас будет процентов откатов, но просто купите, потому что без оружия мы каждый день теряем на фронте тех, кто нас защищает».

У нас уже есть небольшие результаты. Во-первых, отменили тендер на «закупку елок» (прим. ред. – тендер на озеленение города на 6 млн грн). Во-вторых, уже есть решение о выделении 100 млн грн именно на закупку дронов для ЗСУ. И это очень крутое решение! Оно на несколько месяцев решит вопрос одесских бригад. Я считаю это большим достижением, но если власти считают, что на этих 100 млн можно остановиться, то нет. Война продолжается, ребята нуждаются в помощи каждый день.

К сожалению, у нас нет никакой реакции в отношении Киевского суда. Мы как общество, хотим видеть поименно, кто проголосовал за строительство судов во время войны.

Но процесс начался. Да, он очень медленный, но мы видим результат. Если еще в июне-июле на странице горсовета в Фейсбуке было только одно-два сообщения о помощи ЗСУ, то с конца августа там почти каждый день появляются сообщения о военных, мэрия начала многое анонсировать.

Мы хотим отчета о том, что делается на деньги налогоплательщиков. У нас есть вопросы и к областному совету: у них также есть куча тендеров. Мы уже увидели реакцию Львовской ОВА по поводу пересмотрения всех тендеров и их целесообразности. Очень хочется, чтобы в Одесской области поступили так же.

Есть две тенденции, которые мне очень не нравятся. Первая: местные власти скидывают ответственность за то, что Киев пытается забрать у них НДФЛ, на людей, которые вышли на митинги по всей стране. Это не связанные вещи. Мы вышли совсем с другим запросом.

И вторая тенденция, самая важная для меня, – это то, что власть начинает использовать админресурс и совковые методы для борьбы с населением, когда вовлекает военных, которым нужно писать «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Мы очень просим не использовать такие методы, потому что борьба должна быть достойной».

Волонтер Екатерина Ножевникова на пикете у одесского горсовета

Волонтер Екатерина Ножевникова на пикете у одесского горсовета.

Читайте также: «Хочу дроны для ВСУ вместо суда»: одесситы снова протестуют под мэрией (фоторепортаж)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Вера Корольченко
Вера Корольченко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить