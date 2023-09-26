Семь голосов протеста: чего требуют одесситы от власти? (видео)

Уже месяц неравнодушные одесситы выходят на митинги к мэрии и скандируют «Все деньги – ВСУ» и «Нет бессмысленным тендерам». В конце августа на Думскую площадь впервые вышла известная в Одессе волонтер Екатерина Ножевникова, но ее одиночный пикет против нецелесообразного использования денег налогоплательщиков сразу поддержали сотни людей. У протеста, появившегося стихийно, нет заказчика. Здесь собираются обычные одесситы, общественные деятели, волонтеры, матери погибших военных… У каждого есть своя причина поддержать акцию протеста. Мы поговорили с разными людьми о том, почему они митингуют.

Александр Прохоров, общественный деятель, ОО «Веловектор»

«Я пришел поддержать одиночный пикет против непонятных закупок нашего городского совета. Я за то, чтобы, кроме критических расходов, все деньги шли на нашу Победу, на ЗСУ. Особое внимание – ремонту суда в Киевском районе (прим. ред. – на ремонт суда хотят выделить более 100 млн грн, сам ремонт планируют закончить после Победы, но почему-то 10 млн грн на котлован для нового помещения планируют выделить именно сейчас).

Я здесь не каждый митинг, но приходил уже раза четыре. Здесь собираются самые лучшие люди нашего гражданского общества, разные люди: и бизнесмены, и обычные граждане, и общественные деятели. Это неравнодушные люди, и, конечно, им никто ничего не платил. Это смешно.

Сейчас много спекуляций по поводу того, что именно через наши митинги центральные власти собираются отобрать у местных громад военный НДФЛ (прим. ред. – налог на доходы физических лиц). Это митинг не об этом. Я за то, чтобы деньги оставались в громадах, но за расходами этих денег должен вестись общественный контроль. Средства должны идти туда, где они нужны. Пока они нужны именно на войне: на закупку дронов, турникетов и всего прочего, что приближает нашу Победу».

Ирина Орлянская, мать погибшего воина ВСУ

«Я потеряла на войне сына – Орлянского Артема. Ему был 31 год. Он служил разведчиком в спецподразделении 95-й ОДШБр и ходил на боевые задания не «на ноль», а, как говорится, «на минус». Если бы у его группы были дроны, то они, может, и не нарвались бы на засаду. У россиян были дроны, и они нашли и встретили наших ребят, и почти никто не выжил.

Я здесь для тех, кто ещё может вернуться. Мы знаем, что бойцы сейчас нуждаются в турникетах, тепловизорах, дронах и т.д. И это возмущает, когда наши ребята там борются за Победу ценой своей жизни, а городской совет вообще находится в какой-то другой реальности, и не понимает, что сейчас не время строить суды или организовывать праздники. Всё это должно быть после Победы.

Мы требуем, чтобы городские власти тратили все средства на Победу, чтобы они отменили нелепые тендеры и расставили приоритеты».

Руслан Трочинский, музыкант, волонтер

«Я живу в Эстонии уже 19 лет, но с первых дней войны помогаю украинцам. Я – музыкант. Каждая моя нота – это отдельный донат, который мы собираем и направляем в Украину. Сейчас мы привезли 17 пикапов для ЗСУ, а еще приехали с миссией постройки укрытий для детей.

Во время войны все нужно направлять на фронт. Если государственные деньги будет направлять в помощь ЗСУ, это будет разумно. Поэтому я здесь. Для меня не быть тут, значит не любить Украину, а я люблю Украину, и очень горд, что так много людей собралось вместе. Я уверен, что от общества очень многое зависит».

Александр, отец двоих детей

«Мы выходим сюда уже в третий раз всей семьёй: с детьми и женой. Впервые мы пришли, когда увидели в соцсетях, что люди собираются. В прошлый раз мы рисовали плакаты, а теперь их напечатали в ближайшем копицентре. Во время войны нельзя тратить деньги на что-то, кроме нужд ЗСУ».

Ангелина Любчак, мать погибшего воина ВСУ

«Я мать легендарного воина с позывным «Фарш», его называли «богом войны». Мы его похоронили 18 сентября. Он погиб во время штурма в окрестностях Бахмута. Когда его с группой послали на штурм, у них совсем не было прикрытия сверху, то есть не было ни градов, ни арты, ничего. Из этого штурма вышел живым только один боец.

Я ходила на эти митинги с самого начала. После гибели сына я набралась сил и вышла сюда снова, потому что у «Фарша» остались побратими, которые ждут помощи, ждут дроны, самолеты и БК. Я хочу, чтобы наши бойцы остались живы, чтобы их матери не плакали.

Я хочу, чтобы власти города повернулись к нам лицом и отменили несправедливые тендеры, которых не должно быть во время войны. Средства должны тратиться на Победу. И это решение налогоплательщиков. Я буду стоять здесь и выходить столько, сколько нужно».

Ирина, врач

«Я сюда прихожу каждую субботу, потому что хочу, чтобы наши налоги использовались более целесообразно, чтобы их, как говорится, «не закатывали в асфальт». Сейчас государству нужно защитить наш город, всю Украину. Это смогут сделать наши ЗСУ, и мы должны обеспечить их всем.

Я не отношусь ни к одной партии, я просто неравнодушная одесситка. Я всю жизнь работаю по-белому, плачу налоги. Почему я не могу узнать, куда они уходят? Я хочу, чтобы они шли по назначению. Да, надо сажать деревья, украшать город, но это все мы сделаем после Победы, потому что пока мы сажаем деревья, в наши дома попадают ракеты».

Екатерина Ножевникова, глава БФ «Корпорация монстров»

«К сожалению, мы дошли до ситуации, когда общество говорит властям: «Ребята, вы просто купите уже дроны. Мы не знаем, сколько у вас будет процентов откатов, но просто купите, потому что без оружия мы каждый день теряем на фронте тех, кто нас защищает».

У нас уже есть небольшие результаты. Во-первых, отменили тендер на «закупку елок» (прим. ред. – тендер на озеленение города на 6 млн грн). Во-вторых, уже есть решение о выделении 100 млн грн именно на закупку дронов для ЗСУ. И это очень крутое решение! Оно на несколько месяцев решит вопрос одесских бригад. Я считаю это большим достижением, но если власти считают, что на этих 100 млн можно остановиться, то нет. Война продолжается, ребята нуждаются в помощи каждый день.

К сожалению, у нас нет никакой реакции в отношении Киевского суда. Мы как общество, хотим видеть поименно, кто проголосовал за строительство судов во время войны.

Но процесс начался. Да, он очень медленный, но мы видим результат. Если еще в июне-июле на странице горсовета в Фейсбуке было только одно-два сообщения о помощи ЗСУ, то с конца августа там почти каждый день появляются сообщения о военных, мэрия начала многое анонсировать.

Мы хотим отчета о том, что делается на деньги налогоплательщиков. У нас есть вопросы и к областному совету: у них также есть куча тендеров. Мы уже увидели реакцию Львовской ОВА по поводу пересмотрения всех тендеров и их целесообразности. Очень хочется, чтобы в Одесской области поступили так же.

Есть две тенденции, которые мне очень не нравятся. Первая: местные власти скидывают ответственность за то, что Киев пытается забрать у них НДФЛ, на людей, которые вышли на митинги по всей стране. Это не связанные вещи. Мы вышли совсем с другим запросом.

И вторая тенденция, самая важная для меня, – это то, что власть начинает использовать админресурс и совковые методы для борьбы с населением, когда вовлекает военных, которым нужно писать «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Мы очень просим не использовать такие методы, потому что борьба должна быть достойной».

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