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Ремонт суда: в Одесском горсовете провалили скандальное голосование по бюджету

Ремонт суда: в Одесском горсовете провалили скандальное голосование по бюджету

Депутаты горсовета проигнорировали мнение одесситов и не проголосовали за поправку об уменьшении на 10 миллионов финансирования ремонта Киевского райсуда.

За отмену финансирования ремонта суда голосовали на сессии Одесского городского совета 27 сентября.

Депутаты городского совета Алексей Потапский , Вадим Мороховский и Олег Звягин предложили коллегам не ремонтировать Киевский райсуд и перевести 10 млн грн в резервный фонд. Однако такое решение поддержали только 20 народных избранников, 21 – не голосовали, 4 — воздержались.

Не проголосували:

  • Геннадий Труханов
  • Василий Иеремия
  • Александр Авдеев
  • Оксана Антонишак
  • Александр Байдерин
  • Игорь Батраков
  • Олег Брындак
  • Людмила Варавва
  • Сергей Данылюк
  • Марина Лозовенко
  • Ольга Маккогонюк
  • Александр Матвеев
  • Левон Никогосян
  • Светлана Осауленко
  • Татьяна Плаксий
  • Сергей Страшный
  • Дмитрий Танцюра
  • Сергей Узунов
  • Александр Шеремет
  • Андрей Кисловский
  • Александр Иваницкий.

«За» проголосовали:

  • Алексей Асауленко,
  • Александр Эдельман,
    Наталья Жукова,
  • Эдуард Стась,
  • Олег Филимонов,
  • Олег Звягин,
  • Ольга Кваснитская,
  • Александра Ковальчук,
  • Владимир Корниенко,
  • Лилия Леонидова,
  • Жанна Мандриченко,
  • Вадим Мороховский,
  • Виктор Наумчак,
  • Петр Обухов,
  • Светлана Попова,
  • Алексей Потапский,
  • Дарья Рыбак,
  • Игорь Коваль.

Отметим, сегодня во время сессии одесситы снова вышли на пикет против неуместных тендеров. Они уже более месяца собираются у здания мэрии с плакатами и требуют отмены тендеров, которые считают неуместными во время войны. Люди вышли с плакатами «Потребности ВСУ превыше всего», «Хочу дроны для ВСУ вместо суда», «В первую очередь вооруженные силы».

Напомним, городское управление капстроительства провело тендер на реконструкцию здания Киевского суда по улице Варненской на сумму 106 млн грн. Уже определился победитель — фирма «Ремонтно-строительный участок «Одесгосснаб». Компания готова выполнить работы за 106 млн. грн. Возмущенные горожане уже месяц выходят на митинги к мэрии с требованиями перенаправить миллионные бюджетные отчисления «на благоустройство» на нужды украинских военных. 

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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