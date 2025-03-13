Приємною новиною поділився з одеситами сьогодні, 13 березня 2025 року, мер Одеси Геннадій Труханов.

Міський голова нагадав, що в автопарку КП «Одесгорелектротранс» стоять 20 комфортабельних автобусів Mercedes, переданих Одесі містами-побратимами, які місцева влада не могла випустити на маршрути, оскільки цього не дозволяв закон. Загалом таких гуманітарних автобусів в українських містах простоює понад 300.

За словами мера Одеси, ще навесні 2024 року він звернувся до Міністерства інфраструктури України та розповів про цю проблему. Муніципальну владу підтримала Асоціація міст України, а мер Харкова Ігор Терехов підняв це питання від імені Асоціації на Конгресі місцевих і регіональних влад при Президенті України.

«У підсумку Міністерство розвитку громад і територій розробило законопроєкт №12177-1 «Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану. Нашу ініціативу підтримали 288 народних депутатів. Тепер звертаємося до Парламенту з проханням якнайшвидше розглянути цей законопроєкт у другому читанні!», – поділився Труханов.

Як повідомлялося раніше, в листопаді 2024 року Кабмін подав до Ради законопроєкт, який у разі прийняття дозволить вивести на міські маршрути, зокрема в Одесі, транспорт, отриманий як гуманітарна допомога.

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