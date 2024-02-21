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В Одессе возникли проблемы с длинными немецкими автобусами

В Одессе возникли проблемы с длинными немецкими автобусами

Казалось, уже очень скоро на одесские улицы выйдут комфортабельные 18-метровые автобусы, которые подарил нашему городу немецкий город-побратим Регенсбург. Однако, как оказалось, муниципальные власти не имеют права выпускать этот транспорт на городские маршруты и продавать на него билеты. И сейчас мэрия ищет юридическое решение этой проблемы.

Причину сложившейся коллизии пояснил сегодня городской голова Геннадий Труханов на очередной сессии горсовета.

Труханов рассказал, что подаренные Регенсбургом автобусы ввезли в Украину в качестве гуманитарной помощи, что в настоящее время делает невозможным использование их для коммерческой деятельности.

«Ситуация сложная для всей Украины. Когда громады получили гуманитарную помощь в виде автобусов и когда мы получили такую помощь из Регенсбурга, она была завезена как гуманитарная помощь, которая сегодня не просто усложняет, а делает невозможным, чтобы сегодня они работали на маршрутах и мы брали плату за проезд. Потому что это уже коммерческая деятельность, и мы не можем на гуманитарной помощи вести коммерческую деятельность»,

– отметил городской голова.

Кроме того, по словам мэра, возникла проблема с растаможкой транспорта, поскольку у подаренных Германий автобусов экологический стандарт Евро-4 и такой транспорт нельзя растаможить, не переоборудовав двигатель под действующий экостандарт Евро-5.

По словам Труханова, с такой проблемой столкнулась не только Одесса, но и другие города Украины. Сейчас этот вопрос пытаются решить в министерстве инфраструктуры.

Еще по теме: Почему подаренные Одессе автобусы-великаны не возят пассажиров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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