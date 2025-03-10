Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Дело в том, что в феврале началось отсоединение систем коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» от приложения Transpod, с помощью которого можно было отслеживать движение городского транспорта в режиме онлайн, а также планировать свои поездки в общественном транспорте и прокладывать маршруты на карте.

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Это произошло из-за того, что Transpod — частная компания, которая не делилась данными с другими ресурсами поэтому городской транспорт в Одессе не отображался в навигации Google.

Сейчас одесский муниципалитет разрабатывает собственное мобильное приложение, которая будет интегрироваться в сервисы вроде Google Maps.

По словам Обухова, приложение могут запустить уже через два месяца, а сейчас уже налажена передача координат трамваев, троллейбусов и даже некоторых маршруток в приложение EasyWay.

“Пока идет отладка других приложений можно пользоваться EasyWay уже сегодня”, — сообщил депутат.