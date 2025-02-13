Об этом сообщает Центр транспортных стратегий, ссылаясь на комментарий предприятия.

Как сообщалось, всего Одесса должна получить 13 подобных вагонов.

«Татра-Юг» выиграла тендер на поставку трамваев в Одессу в 2021 году по проекту «Городской общественный транспорт», финансируемому Европейским инвестиционным банком.

Ранее стало известно, что последние трамваи по данному контракту должны поступить в город до конца марта этого года.

Длина вагона такого трамвая составляет 26 метров, он может перевозить до 300 пассажиров и имеет 71 место для сидения.

Тележки трамвая поворотные, они оборудованы двухступенчатым подвешиванием и благодаря своей конструкции обеспечивают вагону большую маневренность и возможность эксплуатации на небезупречных трамвайных путях.

Напомним, первый трамвай-великан презентовали в Одессе 27 декабря 2023 года. Его вагон доставили в Одессу 20 декабря, где по секциям разгрузили и затем собрали в трамвайном депо на Слободке. Затем, начиная с 23 декабря, новый трамвай проходил испытания на улицах Одессы – от Слободки до Херсонского сквера, далее по центру города до Старосенной и Алексеевской площади и обратно. А с 4 января 2024 года началась регулярная эксплуатация на маршрутах трамваев этой модели.

Остальные вагоны поступили в Одессу в течение 2024-го и начале 2025 года.

При этом в пассажирских перевозках были задействованы только два первых вагона, один из которых до сих пор постоянно работает на маршруте №17 до 11-й станции Большого Фонтана, а второй сначала курсировал по маршруту №1К от Пересыпского моста до улицы 28-й Бригады (Паустовского), а с ноября 2024 года был переведен также на маршрут №17. Там эти два трамвая сейчас постоянно сменяют друг друга.

Другие новые трамваи все еще стоят в депо. Скорее всего, их запустят к работе только после завершения строительства дренажной системы и возобновления путей на спуске Виталия Блажко (Маринеско) и реконструкции разворотного кольца на улице 28-й Бригады. Только тогда снова будет техническая возможность движения трамваев по всей трассе маршрута «Север-Юг» №7. Теоретически, тогда на нем смогут работать все 17 существующих в Одессе многосекционных трамваев.

Источник: traffic.od.ua