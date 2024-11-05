На одесские улицы могут выйти гуманитанные автобусы из Регенсбурга и Стамбула – названо условие

Об этом сообщил сегодня депутат Одесского городского совета, председатель транспортной комиссии Петр Обухов.

По его словам, в Одессе сейчас имеется 20 таких автобусов – город получил их как гуманитарную помощь от городов-побратимов Регенсбурга и Стамбула.

Напомним, в Одессе уже год как простаивают автобусы с низким полом и всеми условиями для перевозки людей с инвалидностью. А всего в Украине более 300 таких автобусов, которые так же простаивают в коммунальных предприятиях разных городов.

Дело в том, что закон запрещает транспортным коммунальным предприятиям получать прибыль от использования гуманитарных автобусов.

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И вот теперь появился шанс, что данную юридическую коллизию все же удастся решить.

По словам Петра Обухова, поскольку такая проблема возникла не только в Одессе, есть шанс, что закон будет принят.

«Призываю нардепов скорее принять этот закон. Жители улицы Семена Палия имеют право наконец-то получить качественный общественный транспорт вместо маршруток», – написал у себя в Facebook депутат.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов просил Раду законодательно урегулировать использование коммунальными предприятиями автобусов, переданных в качестве гуманитарной помощи, поскольку в условиях блэкаутов эти автобусы могут заменить электротранспорт.

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