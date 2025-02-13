Про це повідомляє Центр транспортних стратегій, посилаючись на коментар підприємства.

Як повідомлялося, всього Одеса має отримати 13 подібних вагонів.

«Татра-Південь» виграла тендер на постачання трамваїв до Одеси у 2021 році за проектом «Міський громадський транспорт», який фінансується Європейським інвестиційним банком.

Раніше стало відомо, що останні трамваї за цим контрактом мають надійти в місто до кінця березня цього року.

Довжина вагона такого трамвая становить 26 метрів, він може перевозити до 300 пасажирів і має 71 місце для сидіння.

Візки трамвая поворотні, вони обладнані двоступеневим підвішуванням і завдяки своїй конструкції забезпечують вагону велику маневреність та можливість експлуатації на небездоганних трамвайних коліях.

Нагадаємо, перший трамвай-велетень презентували в Одесі 27 грудня 2023 року. Його вагон доставили до Одеси 20 грудня, де за секціями розвантажили і потім зібрали у трамвайному депо на Слобідці. Потім, починаючи з 23 грудня, новий трамвай проходив випробування на вулицях Одеси – від Слобідки до Херсонського скверу, далі центром міста до Старосінної та Олексіївської площі і назад. А з 4 січня 2024 року почалася регулярна експлуатація на маршрутах трамваїв цієї моделі.

Інші вагони надійшли до Одеси протягом 2024-го та на початку 2025 року.

При цьому в пасажирських перевезеннях було задіяно лише два перші вагони, один з яких досі постійно працює на маршруті №17 до 11-ї станції Великого Фонтану, а другий спочатку курсував маршрутом №1К від Пересипського моста до вулиці 28-ї Бригади (Паустовського), а з листопада 2024 року також був переведений на №17. Там ці два трамваї зараз постійно змінюють один одного.

Інші нові трамваї все ще стоять у депо. Найімовірніше, їх запустять до роботи тільки після завершення будівництва дренажної системи та відновлення колій на узвозі Віталія Блажка (Маринеско) і реконструкції розворотного кільця на вулиці 28-ї Бригади. Тільки тоді знову буде технічна можливість руху трамваїв по всій трасі маршруту «Північ-Південь» №7. Теоретично, тоді на ньому зможуть працювати всі 17 наявних в Одесі багатосекційних трамваїв.

Джерело: traffic.od.ua