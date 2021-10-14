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За нарушителями масочного режима будут следить: где установят видеокамеры

За нарушителями масочного режима будут следить: где установят видеокамеры

В ноябре в Киеве и еще двух крупных украинских городах в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

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Как пояснил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, это пилотный проект, инициированный Всемирной организацией здравоохранения, который поддержал Минздрав.

Какова цель пилотного проекта?

Как пояснил главный санврач, таким образом «будет происходить деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм».

«То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят мимо камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько соблюдают дистанцию. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установки таких камер»,

– рассказал Кузин.

В каких городах будут следить за нарушителями карантина?

Предварительно, первые такие видеокамеры установят в столице, а также в Харькове либо в Днепре, но не ранее чем с 1 ноября.

При этом главный санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не планируется идентифицировать людей, сохранять персональные или конфиденциальные данные и даже хранить пленку с записью.

А на уточняющий вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил:

«Мягко говоря, это «пилот» по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении».

О масочном режиме в Украине и о том, как его соблюдают одесситы, «Одесская жизнь» писала здесь:

Источник: ТСН.ua

Фото: minfin.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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