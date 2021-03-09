В Одессе соберут 10 новых трамваев

В 2021 году в Одессе планируют собрать 10 новых трамваев собственного производства.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом на презентации транспортной стратегии города рассказал глава департамента транспорта Сергей Тетюхин
По его словам, планируется собрать 7 трамваев «Одиссей» и 3 трехсекционных «Одиссей МАХ»
Также в этом году власти рассчитывают завершить тендер по закупке 14 низкопольных трамваев и подготовить документы для покупки 30 электробусов за средства Европейского инвестиционного банка.