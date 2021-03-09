В Одессе соберут 10 новых трамваев

Согласно статистике, мы проводим в общественном транспорте как минимум час в день. Но на практике эта

цифра намного больше. А учитывая современный ритм жизни, я вообще считаю, что общественный транспорт –

это такой себе «тест-драйв» на нашу выносливость и силу духа. Ведь сложно удержать себя, когда кто-то

толкается, половину пути опирается на вашу ногу и плечи или зажимает ваши волосы в руках.

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