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62 места и секция для маломобильных людей: больше о трехсекционном трамвае ODISSEY МАХ

62 места и секция для маломобильных людей: больше о трехсекционном трамвае ODISSEY МАХ

В Одессе собрали и презентовали второй трехсекционный сочлененный трамвай ODISSEY МАХ («Одиссей-Макс»).

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Презентация трамвая прошла в вагоноремонтных мастерских на Алексеевской площади.

У трехсекционного Одиссея частично низкий уровень пола. Он должен был быть собран еще раньше, но карантин внес свои изменения в планы.

Длина трамвая 30 метров, в салоне 62 сиденья. В первую и третью секции ведут традиционные ступеньки, вторая секция наиболее удобна для людей с ограниченными возможностями, пассажиров с детскими колясками.

Как сообщает по этому поводу глава департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, «в 2020 планировалось выпустить из вагоноремонтных мастерских семь трамваев, два из которых ODISSEY МАХ, но карантин внес свои коррективы в наши планы. Но ничего страшного, главное мы сохранили мощности предприятия и специалистов, остальное наверстаем!».

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Фото: Вячеслава Тенякова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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