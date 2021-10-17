В Одессе произошел неприятный инцидент на трамвайной остановке в районе «Молодой гвардии»: из отъезжающего трамвая выпала пожилая женщина. Пассажирам пришлось останавливать водителя силой, когда она хотела покинуть место происшествия.

Водитель трамвая пыталась откупиться деньгами

Как рассказали в соцсетях очевидцы, водитель трамвая начала движение, не удостоверившись, что все пассажиры вошли в вагон, и пенсионерка, входившая через заднюю дверь, выпала.

Очевидцы также сообщили, что после случившегося водитель пыталась дать денег пострадавшей, чтобы «замять» дело, а когда та отказалась, хотела покинуть место происшествия. Помешал этому один из пассажиров трамвая, который стоял на трамвайных путях, а когда вагон все равно тронулся, запрыгнул на сцепку, закрыв лобовое стекло.

В итоге вагон не смог сдвинуться с места до приезда полиции и скорой.

«Одесгорэлектротранс» обещает разобраться

На предприятии «Одесгорэлектротранс» информацию об инциденте подтвердили и пообещали рассмотреть его на заседании квалификационной комиссии. До этого времени водитель отстранена от работы.

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Источник: Думская

Фото иллюстрационное