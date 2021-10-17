В центрах вакцинации против коронавируса второй день подряд очереди. С 18 октября Одесса в красной карантинной зоне и жесткими ограничениями. В этой ситуации привитые люди получают значительные преимущества.

В Одессе очереди на вакцинацию от COVID-19

В одесских социальных сетях один за одним появляются видеоролики про очереди перед пунктами вакцинации от COVID-19.

Люди спешат сделать прививку по разным причинам:

Одни хотят защитить себя и близких от серьезной болезни;

Другие хотят воспользоваться привилегиями вакцинированных, ведь на привитых от COVID-19 карантинные ограничения почти не распространяются.

Напомним, что с 18 октября 2021 Одесса в “красной” карантинной зоне. Это означает, что в городе вводят серьезные ограничения на посещение и на работу социальных учреждений, транспорта, коммерческих объектов.

В Одесской области будет запрещена работа:

кафе;

ресторанов;

кинотеатров;

театров;

рынков;

фитнес-центров;

а также проведение массовых мероприятий.

Но ограничения не будет действовать, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID-19.





Какие преимущества получат люди с прививкой от ковид в Украине

Особенность нынешнего локдауна – возможность для полностью вакцинированных его избежать. Вакцинацию подтверждают «зеленые» COVID-сертификаты.

Сертификат можно сгенерировать в приложении «Дія». Единственное условия: получить две дозы вакцины.

Вакцинированные украинцы смогут посещать такие места и мероприятия:

заведения общественного питания – кафе, рестораны, бары;

торговые центры и магазины одежды;

массовые мероприятия – концерты, выставки, ярмарки и так далее;

спортивные залы, бассейны, фитнес-центры;

салоны красоты, парикмахерские;

Тоже относитстся и к общественному трарспорту: привитые люди смогут свободно пользоваться как городским, так и междугородним и международнм транспортом.

Те, у кого нет прививок, тоже могут использовать общественный транспорт, но для этого им придется предоставить результаты пцр-теста о том, что они на болеют ковид.

Новые правила перевозок в «красной зоне»:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

международный, внутренний или иностранный сертификат о полном курсе вакцинации;

негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 72 часов назад.

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