В центрах вакцинации против коронавируса второй день подряд очереди. С 18 октября Одесса в красной карантинной зоне и жесткими ограничениями. В этой ситуации привитые люди получают значительные преимущества.
В Одессе очереди на вакцинацию от COVID-19
В одесских социальных сетях один за одним появляются видеоролики про очереди перед пунктами вакцинации от COVID-19.
Люди спешат сделать прививку по разным причинам:
- Одни хотят защитить себя и близких от серьезной болезни;
- Другие хотят воспользоваться привилегиями вакцинированных, ведь на привитых от COVID-19 карантинные ограничения почти не распространяются.
Напомним, что с 18 октября 2021 Одесса в “красной” карантинной зоне. Это означает, что в городе вводят серьезные ограничения на посещение и на работу социальных учреждений, транспорта, коммерческих объектов.
В Одесской области будет запрещена работа:
- кафе;
- ресторанов;
- кинотеатров;
- театров;
- рынков;
- фитнес-центров;
- а также проведение массовых мероприятий.
Но ограничения не будет действовать, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID-19.
Какие преимущества получат люди с прививкой от ковид в Украине
Особенность нынешнего локдауна – возможность для полностью вакцинированных его избежать. Вакцинацию подтверждают «зеленые» COVID-сертификаты.
Сертификат можно сгенерировать в приложении «Дія». Единственное условия: получить две дозы вакцины.
Вакцинированные украинцы смогут посещать такие места и мероприятия:
- заведения общественного питания – кафе, рестораны, бары;
- торговые центры и магазины одежды;
- массовые мероприятия – концерты, выставки, ярмарки и так далее;
- спортивные залы, бассейны, фитнес-центры;
- салоны красоты, парикмахерские;
Тоже относитстся и к общественному трарспорту: привитые люди смогут свободно пользоваться как городским, так и междугородним и международнм транспортом.
Те, у кого нет прививок, тоже могут использовать общественный транспорт, но для этого им придется предоставить результаты пцр-теста о том, что они на болеют ковид.
Новые правила перевозок в «красной зоне»:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;
- международный, внутренний или иностранный сертификат о полном курсе вакцинации;
- негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 72 часов назад.
Другие новости о коронавирусе в Одессе и Одесской области:
- В одесских больницах закончились «ковидные» места, – волонтер
- С 18 октября одесские школы переходят на дистанционное обучение;
- Выехать из Одессы в другой регион можно будет только с ПЦР-тестом.
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