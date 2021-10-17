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Одессит узнал, что болен коронавирусом и выпрыгнул из окна

Одессит узнал, что болен коронавирусом и выпрыгнул из окна

В Одессе на улице Сахарова пожилой мужчина выбросился из окна многоэтажки. Перед этим он узнал, что болен вирусом ковид (COVID-19).

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Новость о трагическом происшествии в Одессе опубликовало издание «Думская».

В Одессе мужчина совершил самоубийство, не желая лечиться от ковид

На поселке Котовского в Одессе из окна на восьмом этаже выбросился 71-летний одессит. Погибший проживал на улице Сахарова.

Мужчина умер на месте, еще до приезда скорой.

Его жена рассказала, что он забрался на подоконник и прыгнул вниз. Перед этим он заявил, что не хочет ложиться в больницу на лечение от коронавируса и не желает жить.

Записки, объясняющей его поступок, мужчина не оставил. Также известно, что недавно погибший перенес мозговое кровоизлияние и у него были сложности с речью.

Раннее «Одесская Жизнь» сообщила о трагедии в Белгород-Днестровском. Там после группового изнасилования покончила с собой 22-летняя девушка.

Тело дочери в петле обнаружила ее мать. Первоначально следователи квалифицировали случившееся как «самоубийство».

Но в ходе расследования обнаружили в интернете информацию, что за несколько дней до смерти девушку изнасиловали трое пьяных мужчин.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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