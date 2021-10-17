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В Одессе простились с ветераном-освободителем города Николаем Московым (фото)

В Одессе простились с ветераном-освободителем города Николаем Московым (фото)

Сегодня, 17 октября 2021 года, в Одессе состоялось прощание с Николаем Ивановичем Московым — одним из участников освобождения Одессы от нацистских захватчиков в апреле 1944 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Церемония прощания прошла с воинскими почестями в Доме офицеров

Проститься с Николаем Ивановичем и выразить свои соболезнования пришли мэр Одессы Геннадий Труханов, представители мэрии и ветеранских организаций, военнослужащие, общественность.

День освобождения Одессы 10 апреля 1944 года ветеран вспоминал так: «Стояла морозная, зимняя погода. Мы шли пешком, даже тракторы и танки не везде могли проехать. И обычные гражданские люди из окрестных поселений помогали нам — солдатам: несли вещи, боевое оружие, припасы. Благодаря нашему сплочению и самоотдаче мы смогли победить врага и завоевать эту Великую Победу!».

Николай Иванович Московой родился 27 января 1924 года. На фронте был сапером, разведчиком и участником штурмовых групп. Война для Николая Ивановича закончилась только в 1948 году. Три года он еще занимался разминированием территорий, на которых шли бои.

За боевые заслуги фронтовик награжден многочисленными орденами и медалями.

Николай Иванович Московой был одним из 4-х ветеранов-освободителей, проживающих в Одессе.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что скончался Николай Московой, один из четырех живущих в городе участников освобождения Одессы.

Также родные Николая Москового сообщили, что оказались в сложной ситуации: почти вся родня слегла с коронавирусом и организовать похороны семье финансово сложно. Родственники ветерана обращались с этой проблемой к мэру и в приемные депутатов, но никто из них не откликнулся.

Но, судя по всему, проблема разрешилась и городские власти оказали семье ветерана помощь с  организацией похорон.

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Фото с сайта Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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