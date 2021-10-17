О пожаре на предприятии сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

На Одесском НПЗ загорелась сера

В сообщении сказано, что 16 октября, в 14 часов 11 минут, в Службу спасения поступило сообщение, что с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода ощущается едкий запах дыма.

Прибыв на место вызова, пожарно-спасательное подразделение обнаружило очаг возгорания серы в складском помещении предприятия.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития и не допустили распространения огня на всю площадь хранения химического вещества. А это без малого 400 кв. м.

Ликвидируя пожар, пожарные действовали исходя из того, что он был повышенной сложности (повышенный номер, вызова по терминологии ГСЧС).

Спасатели вероятной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем не установленными лицами.

Экологическая катастрофа в Одессе может случиться в любую минуту

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что неработающий Одесский нефтеперерабатывающий завод – это бомба замедленного действия.

Там в ненадлежащем виде, без использования необходимых мер предосторожности и консервации, хранятся химические, горючие и взрывоопасные вещества.

Об опасности экологической и техногенной катастрофы на Одесском и НПЗ и прилегающих к предприятию территориях, недавно шла речь на заседании в Одесской облгосадминистрации.

То есть власти о сложившейся опасной ситуации в курсе, но пока не предпринимают никаких реальных шагов по ее ликвидации.

И вот, первый звоночек прозвенел. Загорелась сера. Хорошо, что в этот раз Служба спасения отреагировала быстро и профессионально, пожарные быстро потушили пожар и не допустили его распространения.

Но в следующий раз масштабы, а значит и последствия, возгорания химических веществ и жидкостей на НПЗ могут привести к разрушениям в округе и гибели людей.

Напомним, что в этом году во время пожара на территории НПЗ сгорел гараж с 6 автомобилями: В Одессе сгорел автопарк вместе с машинами (фото)

В феврале 2016 года Приморский суд арестовал имущество предприятия и передал его компании Укртранснефтепродукт . Однако сотрудники ОНЗ не согласны с таким решением и неоднократно выходили на митинги и акции протеста с целью не допустить несанкционированного вывоза нефтепродуктов с территории завода.

Но после решения Верховного суда в 2019 году прежний владелец, кипрская компания Empson Limited, поличила возможность вернуть себе завод обратно.

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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области