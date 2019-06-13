Оазис в Художественном музее: открыт отремонтированный Серебряковский зал

Серебряковский зал (это название он получил благодаря тому, что здесь находятся работы Зинаиды Серебряковой), как и двор Одесского художественного музея, превратился в оазис.

Особенно на фоне ремонта улицы Софиевской, где он расположен.

Многострадальный зал стал примером удивительного преображения. Именно удивительного: «Одесская жизнь» рассказывала о судьбе светового фонаря в этом зале, были там и другие затяжные проблемы.

Такое окно-фонарь — один из самых интересных и выигрышных вариантов освещения произведений искусства, ведь он создает естественный свет.

Теперь заходишь, и тебя на фоне жары сразу охватывает прохлада: приятно ступать по обновленному паркету, здесь теперь есть «правильное» освещение. И главное – при дожде и таянии снега уже не нужно, как это было еще совсем недавно, выставлять ведра и корыта, мотаться по залу с тряпками, собирая влагу.

Как уверяет директор музея Александр Ройтбурд, зал ожидают и другие новшества.

— Зал удалось преобразить благодаря помощи меценатов, которые на деле существенно помогли, перечисляя деньги в фонд музея. В будущем будет кардинально меняться и сама концепция этого зала, — говорит Александр Ройтбурд.

Световой фонарь теперь полностью выполняет свою функцию. И вот что оказалось: как отмечает директор музея, этот фонарь по документам числился как изготовленный из каленого стекла. Но когда рабочие им занялись, выяснилось, что сделан он на самом деле в семидесятых годах из поликарбоната, а его срок годности — всего 5-7 лет. Не удивительно, что он растрескался, не выдерживал дождя и таяния снега, и через него вода щедро лилась с неба прямо в зал.

— Сейчас это новая конструкция, укрепленная, герметичная, препятствующая попаданию прямых солнечных лучей, которые губительны для полотен, — обращает наше внимание Александр Ройтбурд.

Еще одно существенное изменение – здесь установлены новые кондиционеры, что хорошо и для экспонатов, и для посетителей. Раньше, как рассказывают в музее, стоило включить один кондиционер, сразу же «выбивались» охладители воздуха в других.

И еще. В Серебряковском зале проходит и реэкспозиция. Экспозицию в обновленном помещении дополнят произведения одесских художников «Общества независимых» и другие полотна. Пока он сохраняет прежнее название. Но, как отмечает Александр Ройтбурд, скоро он будет именоваться залом Кандинского.

— Меценаты помогли достойно «переодеть» (имеются в виду новые рамы. — М.К.) работы Василия Кандинского. И когда этот процесс закончат, работы Кандинского будут находиться в этом зале, и он, соответственно, поменяет свое название, — поясняет Александр Ройтбурд.

Руководитель Одесского художественного музея также добавил, что в будущем это историческое здание 1827 года постройки (где перекрытия с тех пор не менялись), ожидает капитальный ремонт. Произойдет это только после согласования проектно-сметной документации.

Фото автора.

Напомним, “Одесская жизнь” ранее писала о работе Александра Ройтбурда на посту директора музея.