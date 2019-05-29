Софиевская и спуск Маринеско: живописные раскопки дополнены новыми мостами

С марта начался ремонт на старой улице Софиевской. Внес он много нового и в жизнь проживающих здесь одесситов.

Начались проблемы с выносом мусора, проходом-проездом. Ну а снятие лавовых плит, как мы уже рассказывали, вообще привело к локальной акции протеста.

Неудобств, конечно, много, но «шо делать»? Ремонтируется, впрочем, не так улица Софиевская, плавно и незаметно перетекающая в спуск Маринеско, сколько, напомним, сама дорога. Все это проводится ради реализации проекта создания магистрального скоростного трамвайного маршрута «Север-Юг».

Опять же, напомним, на Софиевской должны поменять старые трамвайные рельсы и дорожное полотно, этому должна предшествовать замена всех инженерных сетей, проходящих под улицей. Итогом должно стать новое трамвайное полотно, новые трамвайные рельсы, новое асфальтное покрытие проезжей части и многое другое. Ждать окончания работ придется, как нам обещают, до 5 декабря сего года.

Так что же сейчас происходит на Софиевской и спуске Маринеско?

На Софиевской перерыто практически все, заметно «затронуты» и улицы, пересекающие её. Сама улица стала совершенно неузнаваемой, хотя острая нехватка уличных указателей по-прежнему остается ее «изюминкой». Это никак не связано с проходящими ремонтными работами, но очень бросается в глаза. А те указатели, что имеются, могут похвастаться невиданным разнообразием – это наша одесская «традиция». Имеется даже «указатель», начертанный от руки прямо на фасаде.

Ремонт как-то «отводит глаза» от имеющихся проблем с фасадами старых домов на старой улице. Но, отметим, что и предупреждение об опасности прохода под аварийным фасадом мы тоже обнаружили.

На Софиевской уже сняты старые трамвайные рельсы, на спуске Маринеско они еще имеются. Рельсы складываются в штабеля, потом вывозятся. Рабочие между делом беззлобно и с улыбкой жалуются, что «тут и там то и дело ходят местные жители и пытаются что-то прибрать к рукам». Вероятно, по устоявшемуся принципу «в хозяйстве все пригодится».

Проехать по Софиевской, как вы понимаете, никак нельзя, даже на велосипеде. А вот проезд по спуску Маринеско пока возможен. Тут вам и авто, и те же велосипеды передвигаются в сторону Пересыпского моста и улицы Балковской.

Но даже пешком передвигаться по Софиевской не так уж и просто. Всюду оградительные ленты, заборы, старые рельсы, строительный мусор, брусчатка, камни, новые трубы и другие коммуникации.

Ремонт затронул и тротуары. И вот вам картинка улицы из дня сегодняшнего: она теперь может именоваться Мостовой, потому как по количеству деревянных мостиков для возможности хоть как-то пройти через насыпи, котлованы и прочие сложности, улица теперь бьет рекорды. Причем, мосты установлены далеко не только на проезжей части, но и на тротуарах.

Вообще же общая картина Софиевской/спуска Маринеско, к которому тоже вплотную подбирается ремонт, смотрится ну очень живописно. Кстати, здесь же идет реставрация старой арки Судоремонтного завода. Сейчас она в лесах. На фоне проходящего ремонта улицы это даже не очень бросается в глаза.

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